Как не замерзнуть этой зимой без отопления: простые советы украинцам

Украинцы все чаще интересуются тем, что поможет им согреться в зимние месяцы

Украинцы постепенно смиряются с тем, что страна приближается к более мрачным месяцам из-за ударов россиян по критической инфраструктуре, а вместе с этим и неизбежному падению температуры. Власти уже предупредили о новом температурном минимуме, который будет в многоквартирных домах с централизованным отоплением – речь всего о 16 градусах тепла. Также есть вероятность того, что из-за новых ударов некоторые районы и вовсе могут остаться без отопления. Тем не менее есть много способов, которыми украинцы могут согреть свои дома и не замерзнуть.

Эксперты оценили наиболее эффективные способы согреться в доме этой зимой. О них написали в британском издании express.

Подготовьте свою кровать

Многие выбирают классические белые хлопчатобумажные простыни. Эксперты же рекомендуют сочетать различные пледы разных текстур. Смена пухового одеяла на более теплое в холодные месяцы также может помочь согреться в ночное время.

Контролируйте температуру с помощью жалюзи и штор

Жалюзи и шторы используются не только для смягчения света в домах, но и для эффективного контроля температуры. Деревянные жалюзи отлично помогают удерживать тепло, поскольку материалы, как правило, толще и, по сути, действуют как барьер между вашими окнами и комнатой.

Если вы выбираете тканевые жалюзи или шторы, выберите более толстый материал, такой как блэкаут, который блокирует как солнечный свет, так и сквозняки.

Убедитесь, что окна защищены от холода

40% тепла уходит через окна. Старые окна, как правило, пропускают много драгоценного тепла из дома. Энергосберегающие окна не только сделают ваш дом теплее и сэкономят ваши деньги за отопление, но также помогут уменьшить ваш углеродный след.

Выберите матрас с регулируемой температурой

Вместо того чтобы использовать грелки и электрические одеяла, подумайте о выборе правильного матраса. Существует несколько вариантов матрасов, которые могут помочь регулировать температуру вашего тела. Матрасы с гелевой пеной и эффектом памяти включают в себя интеллектуальную технологию регулирования температуры, которая помогает сохранять прохладу летом и тепло осенью и зимой. Эти матрасы содержат терморегулирующий гель, который адаптируется к температуре вашего тела.

Никогда не вешайте одежду на радиатор

Многие люди кладут мокрую одежду на радиаторы, чтобы высушить их, но это может негативно сказаться на ваших счетах за отопление, поскольку радиатор не обеспечивает надлежащей циркуляции воздуха, как и размещение мебели слишком близко к радиатору. Это также нецелесообразно с точки зрения безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.