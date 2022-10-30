Утеплити й заощадити: п’ять енергетичних лайфхаків, без яких не обійтися цієї зими

Ці способи допоможуть не тільки уникнути тепловтрат у житлі, а й скоротять витрати на електроенергію

Чим ближче до настання зими, тим гострішим є питання з утепленням житла. Краще зайнятися ним заздалегідь, оскільки цього року температура у квартирах українців може сягати мінімуму в 16 градусів тепла. Не менш важлива тема — економія енергії, особливо на тлі ударів рф по об’єктах енергетики.

Як пише видання Express, існують ефективні способи скорочення витрат у холодну пору року. Декілька простих лайфхаків можуть допомогти значно скоротити ваші рахунки за електроенергію і зробити так, щоб у будинку було тепліше.

Заощаджуйте на пранні

Пральні машини є одним з найчастіше використовуваних приладів у будинку, і, хоча вони можуть бути зручними, вони споживають багато води та можуть бути дорогими в експлуатації. Є можливість заощадити, просто внісши кілька змін. Переконайтеся, що пральна машина повністю заповнена, перш ніж вмикати її, уникайте напівпорожніх прань протягом тижня і постарайтеся скоротити кількість прань до одного на тиждень. Також варто запускати більш щадні режими при 30 градусах, щоб щоразу використовувати менше води та енергії.

Утепліть будинок

Хоча це не миттєве рішення, додавання додаткової ізоляції може допомогти заощадити багато грошей за рахунок утримання тепла, що знижує загальну кількість енергії, що використовується. Наприклад, максимально скоротить витрати утеплення горища. Експрес-способи утеплення будинку "Телеграф" публікував раніше: без зайвого клопоту можна утеплити вікна та захистити від протягів двері.

Контролюйте опалення

Наявність ефективної системи опалення, якою можна легко керувати, допоможе скоротити рахунки. Зниження температури термостата лише на один градус помітно заощадить ваші кошти. Постарайтеся топити лише тоді, коли перебуваєте вдома, щоб не витрачати даремно енергію. Дешевий спосіб допомогти зберегти тепло — додати кілька світловідбивальних панелей за радіаторами, про що докладно писав наш сайт раніше.

Усуньте протяги

У багатьох будинках є небажані зазори навколо дверей та вікон, що може призвести до витоку тепла з дому. Закладення щілин та запобігання витоку тепла помітно зменшить витрати в платіжках. Перевірити, чи є в будинку протяги, допоможе простий трюк зі свічкою, про який розповідалося раніше.

Тримайте техніку в чистоті

Прилади з часом можуть збирати пил або забруднюватись, і це може вплинути на їхню енергоефективність, а це означає, що їм доведеться працювати довше, щоб досягти бажаного результату. Наприклад, фільтр холодильника потрібно тримати в чистоті для правильної роботи.

Раніше "Телеграф" писав, з чого зробити саморобний обігрівач. А також ми розповідали про звичку, яка "краде" тепло у будинку.