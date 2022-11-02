Почему не по графику: украинцам ответили на самые популярные вопросы об отключении света

Массированные ракетные удары рф по объектам критической инфраструктуры привели стали причиной введения графиков аварийного отключения электроэнергии в городах. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" применяет их для балансировки украинской энергосистемы. Поскольку у украинцев возникает большое количество вопросов, касаемо графиков отключения, в Госэнергонадзоре ответили на самые популярные из них.

Для того чтобы сеть была сбалансированной, необходимо, чтобы объем потребляемой электроэнергии был равен произведенной. Если потребляют меньше энергии или наоборот больше, это может привести к дисбалансу и может оказать негативное влияние на сети и оборудование поставщиков, производителей и потребителей.

Графики аварийных отключений электроэнергии

Графики аварийных отключений вводятся из-за дефицита объемов электроэнергии. В нем нет указаний по времени о начале отключения и завершении. Данный график является перечнем электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения. Его вводят в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Принудительное отключение позволяет избежать полного отключения от энергоснабжения крупного региона или для предотвращения автоматического и неконтролируемого обесточивания региона (Блекаута).

Почему в одних домах свет выключают часто, а в других не выключают вовсе?

В одном здании электроснабжение отключают, а в соседнем нет. Причина в том, что разные дома и даже подъезды одного дома могут быть заживлены от разных линий электропередачи.

Если какие-то дома не отключают от электроэнергии совсем, это свидетельствует о наличии на линии, питающей эти дома, объектов критической инфраструктуры. Например: больница, водоканал и т.д.

Когда уменьшить потребление электроэнергии вечером?

Украинцев убедительно просят ограничивать потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы в промежутке между 17:00 и 22:00, а лучше – до 23:00.

В это время рекомендуется не использовать электрообогреватель, стиральную машину, электроплиту, бойлер, утюг, электрочайник и т.д.

Даже если в течение дня у потребителя отсутствовала электроэнергия в доме/квартире, в указанные часы он все равно должен ограничить использование электроприборов.

Что будет, если не соблюдать режим экономии электроэнергии?

В таком случае страна рискует остаться в абсолютной темноте. Отключения и ограничения вводятся для того, чтобы стабилизировать энергосистему Украины. Отключения в свою очередь не позволяют случиться более масштабным и хаотическим аварийным отключениям, на устранение которых потребуется достаточно много времени.

Напомним, что ДТЭК опубликован новые графики. Стало известно, как сейчас будут отключать свеет в Киеве и введут ли 12-часовые отключения электроэнергии.

Также издание "Телеграф" сообщало о том, зачем нужны отключения света и почему они вводятся не по графику.