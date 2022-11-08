Надо немного потерпеть: в Раде рассказали, сколько еще будут длиться отключения света

Украинцев призвали отнестись к ситуации с пониманием

В скором времени ситуация с электроснабжением в Украине улучшится, однако пока что стоит запастись терпением.

Как рассказал в эфире телемарафона нардеп и глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, в Украине ведутся работы над тем, чтобы ограничений было меньше.

Он отметил, что были случаи, когда на отдельных участках после ракетных ударов по объектах отключения длились и до суток.

"На сегодняшний день ограничения в основном вводятся на меньше, чем 12 часов, но иногда имеют место такие ограничения. Все понимают эту проблему и над ней работают. Поэтому тут некий период времени надо немного потерпеть, надо немного поэкономить. До конца недели, на следующей неделе ситуация должна улучшиться", — сказал Герус.

По его словам, к ситуации надо отнестись с пониманием, так как "чудес не бывает" и если огромное количество ракет прилетает по украинским объектам инфраструктуры, то у этого будут последствия.

При этом Герус добавил, что россия будет использовать ракетный террор для того, чтобы внести разногласия в украинском обществе и вызвать у них как можно больше негативных эмоций.

Как сообщалось ранее, ракетный террор россиян привел к тому, что около 40% объектов украинской энергетической инфраструктуры были повреждены или уничтожены.

В компании ДТЭК при этом сообщили, что наибольший дефицит электричества ощущается в северных и центральных областях. При этом там убеждены, что если обстрелы не будут повторяться, то стабилизационные отключения света будут продолжаться еще две недели.