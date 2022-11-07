Как вести себя, если света нет более суток: в МВД напомнили о главных вещах
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Украинцам напомнили, что россияне могут продолжить энергетический террор
Из-за постоянных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры украинцы уже столкнулись с веерными отключениями света на краткие промежутки времени. Однако скорее всего россияне продолжат терроризировать мирное население и впредь, а потому жителям нашей страны стоит быть готовыми к тому, что отключения света и тепла могут быть более длительными.
В Министерстве внутренних дел на этот случай выпустили памятку о том, что делать в случаях, когда электричества и отопления нет целые сутки или вовсе пару дней.
Если электричества нет около суток
В первую очередь в МВД призывают обратить внимание на пожарную безопасность и убедиться, что когда электричество появится вновь, то это не приведет к короткому замыканию.
Для этого необходимо отключить от сети все бытовые приборы, так как в случае скачка напряжения они могут выйти из строя сами или повредить проводку.
Кроме того рекомендуется использовать простые источники освещения вроде фонарей или свеч, однако свечи, как и любые другие источники открытого пламени оставлять без присмотра нельзя.
Также запрещено использовать древесный уголь и генераторы внутри помещения, поскольку они выделяют угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать на запах. Отравление в этом случае происходит очень быстро.
Холодильник и морозилку открывать стоит как можно реже, тогда продукты смогут оставаться замороженными в течение 2-3 дней.
Если отключение длится 2 дня и больше
В этом случае основой задачей становится сохранить тепло, а также найти ресурсы к выживанию.
В первую очередь постарайтесь сделать все, чтобы сохранить тепло внутри помещения, плотно закрыв окна и двери. Дополнительно надо утеплить входную дверь и не открывать ее без надобности.
Всех членов семьи надо собрать в одной комнате, так как обогреть комнату проще, чем всю квартиру. Не брезгуйте теплой одеждой и термобельем.
Узнайте, где поблизости находится пункт обогрева и станция зарядки телефонов, они позволят вам не замерзнуть и оставаться на связи.
Закупите продукты длительного хранения, включая консервы. При необходимости можно раздобыть туристическую плитку и газ к ней.
Кроме того, особое внимание уделите наличию питьевой и технической воды.
Напомни, ранее "Телеграф" рассказывал о различных лайфхаках, которые помогут сохранить дома тепло и создать комфортную температуру.