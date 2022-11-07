Як поводитися, якщо світла немає більше доби: у МВС нагадали про головні речі

Українцям нагадали, що росіяни можуть продовжити енергетичний терор

Через постійні удари росіян по об’єктах критичної інфраструктури українці вже зіткнулися із віяловими відключеннями світла на короткі проміжки часу. Однак, швидше за все, росіяни продовжать тероризувати мирне населення і надалі, а тому жителям нашої країни варто бути готовими до того, що відключення світла і тепла можуть бути тривалішими.

У Міністерстві внутрішніх справ на цей випадок випустили пам’ятку про те, що робити у випадках, коли електрики та опалення немає цілої доби або кілька днів.

Якщо електрики немає близько доби

Насамперед у МВС закликають звернути увагу на пожежну безпеку та переконатися, що коли електрика з’явиться знову, то це не призведе до короткого замикання.

Для цього необхідно відключити від мережі всі побутові прилади, тому що у разі стрибка напруги вони можуть вийти з ладу самі або пошкодити проводку.

Крім того, рекомендується використовувати прості джерела освітлення на зразок ліхтарів або свічок, проте свічки, як і будь-які інші джерела відкритого полум’я залишати без нагляду не можна.

Також заборонено використовувати деревне вугілля та генератори усередині приміщення, оскільки вони виділяють чадний газ, який неможливо побачити чи відчути на запах. Отруєння у цьому разі відбувається дуже швидко.

Холодильник та морозилку відкривати варто якомога рідше, тоді продукти зможуть залишатися замороженими протягом 2-3 днів.

Якщо вимкнення триває 2 дні та більше

І тут основою завданням стає зберегти тепло, і навіть знайти ресурси для виживання.

Насамперед постарайтеся зробити все, щоб зберегти тепло всередині приміщення, щільно закривши вікна та двері. Додатково треба утеплити вхідні двері і не відчиняти її без потреби.

Усіх членів сім’ї треба зібрати в одній кімнаті, тому що обігріти кімнату простіше, ніж усю квартиру. Не гидуйте теплим одягом і термобілизною.

Дізнайтеся, де поблизу знаходиться обігрів і станція заряджання телефонів, вони дозволять вам не замерзнути і залишатися на зв’язку.

Купуйте продукти тривалого зберігання, включаючи консерви. При необхідності можна роздобути туристичну плитку та газ до неї.

Крім того, особливу увагу приділіть наявності питної та технічної води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про різні лайфхаки, які допоможуть зберегти вдома тепло та створити комфортну температуру.