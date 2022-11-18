Примудряємося ще й продавати електроенергію за кордон? В Укренерго відповіли

Спростувати фейк можна завдяки даним із відкритих джерел

У соціальних мережах поповзли чутки про те, що Україна нібито навіть після масштабного обстрілу росіянами енергосистеми продає надмірну електроенергію в країни Європи, що не відповідає дійсності.

Як повідомляє пресслужба "Укренерго", за подібними повідомленнями стоять спроби викликати обурення серед українців, виснажених постійними перебоями з електрикою, а також відвернути увагу від російських ракетних ударів, які є причиною цих перебоїв.

У відомстві нагадують, що експорт електроенергії було повністю зупинено наступного дня після ракетного удару 10 жовтня.

У повідомленні зазначено, що підтвердженням того, що експорт не здійснюється, можуть бути дані європейської платформи ENTSO-E, на якій зібрані дані про енергомережу Європи. Також про це свідчать результати аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж.

"Усі доступні потужності українського покоління зараз працюють виключно для покриття потреб українських споживачів", — повідомили в "Укренерго".

Як повідомлялося раніше, за інформацією уряду України ракетні удари росії вивели з ладу приблизно половину всієї енергосистеми, через що для стабілізації ситуації нашій країні необхідна допомога західних партнерів.