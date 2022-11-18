Эту страну не победить: украинцев покорило знаковое фото из Львова

Отключения света не смогут сломать дух украинцев

Все украинцы без исключения страдают от энергетического террора россии, однако никто не падает духом, более того, стала как никогда раньше проявляться украинская смекалка и изобретательность. Так, во Львове даже в условиях отсутствия электроэнергии смогли провести операцию на сердце.

Фото с места событий поделился медик Олег Дуда на своей странице в Facebook.

Отмечается, что операцию провели в Центре детской кардиологии и кардиохирургии при минимальном освещении, — запитали только самые необходимые аппараты и лампу над самим пациентом.

"Мир должен видеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", — подписал Дуда снимок.

Вот в каких условиях проводили сложную операцию

Стоит заметить, что фото одновременно поразило и восхитило украинцев.

"Врачам всей Украины низкий поклон, безграничная любовь, и пусть у Вас все будет хорошо", "Пусть Бог дает силы и светлые глаза нашим врачам", "Несокрушимая нация", "Самые лучшие!", "Мир должен задуматься над такими кадрами", "Спасибо врачам за героичный труд!", "Цены нет нашим украинцам, каждый на своем фронте, — герой", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как известно, уже больше месяца, с 10 октября, российские ракеты бьют по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в областях вводятся стабилизационные и аварийные отключения электричества.

15 ноября был последний мощнейший обстрел, после которого серьезные проблемы со светом были в большинстве областей Украины.

Как сообщал "Телеграф", 17 ноября россия вновь обстреливала Украину и уничтожила еще и несколько газодобывающих объектов.