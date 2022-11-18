Эту страну не победить: украинцев покорило знаковое фото из Львова
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Отключения света не смогут сломать дух украинцев
Все украинцы без исключения страдают от энергетического террора россии, однако никто не падает духом, более того, стала как никогда раньше проявляться украинская смекалка и изобретательность. Так, во Львове даже в условиях отсутствия электроэнергии смогли провести операцию на сердце.
Фото с места событий поделился медик Олег Дуда на своей странице в Facebook.
Отмечается, что операцию провели в Центре детской кардиологии и кардиохирургии при минимальном освещении, — запитали только самые необходимые аппараты и лампу над самим пациентом.
"Мир должен видеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", — подписал Дуда снимок.
Стоит заметить, что фото одновременно поразило и восхитило украинцев.
"Врачам всей Украины низкий поклон, безграничная любовь, и пусть у Вас все будет хорошо", "Пусть Бог дает силы и светлые глаза нашим врачам", "Несокрушимая нация", "Самые лучшие!", "Мир должен задуматься над такими кадрами", "Спасибо врачам за героичный труд!", "Цены нет нашим украинцам, каждый на своем фронте, — герой", — среди прочего, пишут в комментариях.
Как известно, уже больше месяца, с 10 октября, российские ракеты бьют по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в областях вводятся стабилизационные и аварийные отключения электричества.
15 ноября был последний мощнейший обстрел, после которого серьезные проблемы со светом были в большинстве областей Украины.
Как сообщал "Телеграф", 17 ноября россия вновь обстреливала Украину и уничтожила еще и несколько газодобывающих объектов.