Цю країну не перемогти: українців підкорило знакове фото зі Львова

Відключення світла не зможуть зламати дух українців

Всі українці без винятку страждають від енергетичного терору росії, проте ніхто не падає духом, більш того, стала як ніколи раніше виявлятися українська кмітливість та винахідливість. Так, у Львові навіть за умов відсутності електроенергії змогли провести операцію на серці.

Фото з місця подій поділився медик Олег Дуда на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що операцію провели в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії при мінімальному освітленні, — запитали лише найнеобхідніші апарати та лампу над самим пацієнтом.

"Світ має бачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!", — підписав Дуда знімок.

Ось у яких умовах проводили складну операцію

Варто зауважити, що фото одночасно вразило та захопило українців.

"Лікарям всієї України низький уклін, безмежна любов, і нехай у Вас все буде добре", "Нехай Бог дає сили та світлі очі нашим лікарям", "Незламна нація", "Найкращі!", "Світ має замислитися над такими кадрами", "Дякую лікарям за героїчну працю!", "Ціни немає нашим українцям, кожен на своєму фронті, — герой", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як відомо, вже більше місяця, з 10 жовтня, російські ракети б’ють по енергетичній інфраструктурі України, через що в областях запроваджуються стабілізаційні та аварійні відключення електрики.

15 листопада був останній потужний обстріл, після якого серйозні проблеми зі світлом були у більшості областей України.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада росія знову обстрілювала Україну та знищила ще й кілька газодобувних об’єктів.