ВСУ добрались даже туда? Россияне заявили об атаке БПЛА на порт в Краснодарском крае

Россияне сами вселяют ужас в своих соотечественников, рассказывая о возможностях украинского оружия

Не успели утихнуть бурные обсуждения недавней мощной "бавовны" в Севастополе, в результате которой было подбито несколько российских военных кораблей, как россияне вновь жалуются на атаки "надводных беспилотников ВСУ". На этот раз зоной атаки они выбрали порт "Шесхарис", что расположен в Новороссийске Краснодарского края.

Как отмечает Telegram-канал Mash, в ночь на 18 ноября в районе гавани был зафиксирован серьезный взрыв. Исследовать место предполагаемого инцидента рискнули только утром, зафиксировав наличие некоторых повреждений. При этом в рф единогласно утверждают: они минимальны, а поэтому на дальнейшую работу порта не повлияют.

Следует сразу отметить, что "Шесхарис" используют для погрузки и дальнейшего транспортирования нефти за рубеж. При этом сюда свозится сырье не только с территории россии, но и из Казахстана и Азербайджана. К слову, Новороссийск расположен в Цемесской бухте, которая является одной из самых удобных в Черном море — практически не замерзает даже зимой.

Порт "Шесхарис" на карте

Российские источники отмечают, будто бы на месте взрыва были обнаружены обломки "надводного дрона". В сети уже начали сравнивать останки этого аппарата с теми беспилотниками, которыми в конце октября были нанесены удары по порту в Севастополе.

Подробностей или наглядных материалов с места событий пока нет. Также отсутствует и официальная реакция украинской стороны.

UPD. Интересно, что опровергают информацию о вероятном нападении и в "Транснефти", которая опекается портом в Новороссийске. Такое заявление уже сделал официальный представитель компании Игорь Демин.

Отметим, что удар по кораблям в оккупированном Крыму стал для россиян самым настоящим шоком. Несмотря на уже не первое появление дронов над Севастополем, захватчики явно не рассчитывали, что следующей целью может стать их флот.

"Телеграф" также показывал, как со спутника выглядит место удара по порту в Севастополе.