"Бавовна" в Севастополе: появились спутниковые снимки, на них видны повреждения российского флагмана

Судя по снимкам, удар ВСУ был успешным

В сети появились первые спутниковые фото, сделанные в севастопольской бухте, где несколькими днями ранее благодаря очередному "бавовны" Вооруженные украинские силы повредили несколько кораблей черноморского флота россии. Среди них был и новый флагман "Адмирал Макаров".

Снимки из бухты в Севастополе в среду, 2 ноября, были обнародованы на странице эксперта Бенджамина Питта в Twitter. На кадрах, сделанных 1 ноября в 05:35 и 11:06 UTC, можно заметить два российских фрегата "Адмирал Григорьевич". Оба базируются в акватории Черного моря, пришвартованные в порту.

По словам специалиста, один из пришвартованных к берегу бортом кораблей имеет небольшое повреждение. Это может свидетельствовать о том, что атака украинскими дронами была успешной.

Следует напомнить, что в субботу, 29 октября, в Севастополе (АР Крым) рано утром раздалось несколько мощных взрывов. Первоочередно российская пропаганда пыталась уже по привычной схеме пыталась убедить, что это "плановые военные учения". После появилась информация, что дым из бухты спровоцирован горением покрышек. Однако, уже через несколько часов, в минобороны россии эту версию поправили на заявление о массированной атаке российских военных судов в акватории аннексированного Севастополя, в которой якобы участвовали девять БПЛА и семь беспилотных катеров-камикадзе.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Севастополе дрон атаковал Балаклавскую ТЭС. Соответствующее заявление сделал глава оккупационных властей города Михаил Развожаев.