Блага цивилизации возвращаются: как живет Херсон после деоккупации (репортаж)
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В освобожденном городе пытаются как можно скорее восстановить нормальную жизнь
Украинским защитникам и защитницам удалось окончательно освободить Херсон от российских захватчиков 11 ноября, то есть после более восьми месяцев вражеской оккупации. Приезд украинских военных в областной центр Херсонской области сопровождается первыми стабилизационными мероприятиями.
Уже на следующий день после освобождения в городе официально заработали областная и городская военные администрации, а также Национальная полиция и Служба безопасности Украины. К тому же появились первые свидетельства преступлений россии.
Среди первоочередных проблем, о которых предупредили местные власти, - то, что российские войска "заминировали почти все".
Также спасатели и коммунальщики пытаются восстановить энерго-, газо- и водоснабжение в городе. Во время оккупации россияне уничтожили или повредили большинство объектов гражданской инфраструктуры.
Херсонцы с надеждой ждут возвращения важнейших средств для жизни в городе в ближайшее время. Следует отметить, что их надежды не напрасны, — коммунальные предприятия уже заработали, в домах освобожденного населенного пункта иногда появляется газ.
В Херсон возвращаются и другие блага цивилизации. В город привезли самые необходимые лекарства, которое бесплатно выдают в специальных пунктах. Также в случае необходимости гражданам оказывают медицинскую помощь в аптеках и больницах. Некоторые из них снабдили генераторами резервного питания.
"Укрпочта" стала одной из первых компаний, вернувшихся работать в освобожденный от оккупантов Херсон. Уже несколько отделений работают и выдают пенсионерам государственные выплаты.
Однако не только государственные компании и организации уже находятся в городе. Частный бизнес также возобновляет свою работу в Херсоне, в том числе службы доставки (в частности, "Новая Почта"), мобильная связь ("Киевстар", "Vodafone" и др.), интернет-провайдеры.
Гуманитарная колонна ООН доставила в город большое количество пособий для украинцев. Это и продукты, и гигиенические средства, и питьевая вода, и стройматериалы. Общество Красного Креста выделяет сотни миллионов гривен, чтобы помочь местным жителям, пострадавшим от ужасов российской оккупации.
Теперь город ждут длительные работы по ликвидации последствий "русского мира", а также фиксация всех преступлений, совершенных оккупантами. В Херсоне уже находят десятки мест, где жителей пытали, а также братские могилы. Многие гражданские объекты пострадали и нуждаются в восстановлении.
Однако херсонцы настроены позитивно. Они искренне радуются освобождению родного города и продолжают праздновать. В городе развевают украинские флаги, звучат поздравления, люди улыбаются друг другу.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"