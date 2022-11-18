Блага цивилизации возвращаются: как живет Херсон после деоккупации (репортаж)

В освобожденном городе пытаются как можно скорее восстановить нормальную жизнь

Украинским защитникам и защитницам удалось окончательно освободить Херсон от российских захватчиков 11 ноября, то есть после более восьми месяцев вражеской оккупации. Приезд украинских военных в областной центр Херсонской области сопровождается первыми стабилизационными мероприятиями.

Уже на следующий день после освобождения в городе официально заработали областная и городская военные администрации, а также Национальная полиция и Служба безопасности Украины. К тому же появились первые свидетельства преступлений россии.

Среди первоочередных проблем, о которых предупредили местные власти, - то, что российские войска "заминировали почти все".

Проходят работы по разминированию

Также спасатели и коммунальщики пытаются восстановить энерго-, газо- и водоснабжение в городе. Во время оккупации россияне уничтожили или повредили большинство объектов гражданской инфраструктуры.

Херсонцы с надеждой ждут, когда город вернется к нормальной жизни

Херсонцы с надеждой ждут возвращения важнейших средств для жизни в городе в ближайшее время. Следует отметить, что их надежды не напрасны, — коммунальные предприятия уже заработали, в домах освобожденного населенного пункта иногда появляется газ.

В Херсон возвращаются и другие блага цивилизации. В город привезли самые необходимые лекарства, которое бесплатно выдают в специальных пунктах. Также в случае необходимости гражданам оказывают медицинскую помощь в аптеках и больницах. Некоторые из них снабдили генераторами резервного питания.

Так Херсон встречал ВСУ

"Укрпочта" стала одной из первых компаний, вернувшихся работать в освобожденный от оккупантов Херсон. Уже несколько отделений работают и выдают пенсионерам государственные выплаты.

Однако не только государственные компании и организации уже находятся в городе. Частный бизнес также возобновляет свою работу в Херсоне, в том числе службы доставки (в частности, "Новая Почта"), мобильная связь ("Киевстар", "Vodafone" и др.), интернет-провайдеры.

Гуманитарная колонна ООН доставила в город большое количество пособий для украинцев. Это и продукты, и гигиенические средства, и питьевая вода, и стройматериалы. Общество Красного Креста выделяет сотни миллионов гривен, чтобы помочь местным жителям, пострадавшим от ужасов российской оккупации.

Украинских защитников радостно приветствовали дети

Теперь город ждут длительные работы по ликвидации последствий "русского мира", а также фиксация всех преступлений, совершенных оккупантами. В Херсоне уже находят десятки мест, где жителей пытали, а также братские могилы. Многие гражданские объекты пострадали и нуждаются в восстановлении.

Однако херсонцы настроены позитивно. Они искренне радуются освобождению родного города и продолжают праздновать. В городе развевают украинские флаги, звучат поздравления, люди улыбаются друг другу.

Херсонцы искренне радуются освобождению родного города

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"