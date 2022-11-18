Блага цивілізації повертаються: як живе Херсон після деокупації (репортаж)

У звільненому місті намагаються якнайшвидше відновити нормальне життя

Українським захисникам і захисницям вдалося остаточно звільнити Херсон від російських загарбників 11 листопада, тобто через понад вісім місяців ворожої окупації. Приїзд українських військових до обласного центру Херсонщини супроводжується першими стабілізаційними заходами.

Вже наступного дня після звільнення у місті офіційно почали працювати обласна і міська військові адміністрації, а також Національна поліція і Служба безпеки України. До того ж з’явилися перші свідчення злочинів росії.

Серед першочергових проблем, про які попередила місцева влада, є те, що російські війська "замінували майже все".

Тривають роботи по размінуванню

Також тепер рятувальники та комунальники намагаються відновити енерго-, газо- і водопостачання в місті. За час окупації росіяни знищили або пошкодили більшість об’єктів цивільної інфраструктури.

Херсонці з надією очікують, коли місто повернеться до нормального життя

Херсонці з надією очікують повернення найважливіших засобів для життя в місті найближчим часом. Слід зазначити, що їхні надії не є марними, — комунальні підприємства вже запрацювали, у домівках звільненого населеного пункту подекуди з’являється газ.

В Херсон повертаються й інші блага цивілізації. У місто привезли найнеобхідніші ліки, які безплатно видають у спеціальних пунктах. Також у разі потреби, громадянам надають медичну допомогу в аптеках та лікарнях. Деякі з них забезпечили генераторами резервного живлення.

Так Херсон вітав ЗСУ

"Укрпошта" стала однією з перших компаній, які повернулися працювати у звільнений від окупантів Херсон. Вже кілька відділень працюють і навіть виплачують пенсіонерам державні виплати.

Проте не тільки державні компанії та організації вже в місті. Приватний бізнес також відновлює свою роботу в Херсоні, серед них — служби доставки (зокрема, "Нова Пошта"), мобільний зв’язок ("Київстар", "Vodafone" тощо), інтернет-провайдери.

Гуманітарна колона ООН доставила в місто велику кількість допомоги для українців. Це і продукти, і гігієнічні засоби, і питна вода, і будматеріали тощо. Товариство Червоного Хреста виділяє сотні мільйонів гривень, аби допомогти місцевим мешканцям, які постраждали від жахів російської окупації.

Українських захисників радо зустрічали діти

Тепер на місто чекають тривалі роботи з позбавлення наслідків "російського світу", а також фіксація всіх злочинів, які окупанти вчинили. У Херсоні вже знаходять десятки місць, де місцевих жителів катували, а також братські могили. Багато цивільних об’єктів постраждали і потребують відбудови.

Однак херсонці налаштовані позитивно. Вони щиро радіють звільненню рідного міста і продовжують святкувати. Місто майорить українськими прапорами, лунають привітання, люди посміхаються один одному.

Херсонці щиро радіють звільненню рідного міста

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"