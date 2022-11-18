россия ударила по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки: что узнали журналисты

В одной ракете, которая полетела на Киев, совсем не было боевой части

Одна из ракет, которую россия запустила по Киеву и другим городам Украины утром 17 ноября, была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на собственные источники. По последним данным, противовоздушная оборона столицы во время вчерашних утренних обстрелов обезвредила по меньшей мере четыре дрона-камикадзе типа Shahed и минимум две крылатые ракеты.

По информации издания, вместо боевой части к вражеской ракете присоединили блок, выполняющий роль имитатора ядерной боевой части. Это означает, что для удара по Киеву россияне использовали как минимум одну ракету Х-55 из своих "ядерных запасов". В этой ракете ядерная боеголовка была заменена пустой "болванкой" — в таком виде она полетела в сторону Украины. Не исключено, что таких ракет в результате обстрелов 17 ноября на территории Украины упало как минимум несколько.

Ракеты Х-555 и Х-55: в чем разница

Ракеты типа Х-555 – это "неядерный" тип ракет, который россия в основном использует для ударов по украинским объектам. Она считается модификацией ракеты Х-55, переработанной под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой.

Х-55 – это ракета советского типа, которая в первую очередь создавалась как носитель ядерного оружия под ядерную боеголовку. Обычная и ядерная боеголовки имеют принципиально разные конструкции. Что сделали россияне? Они открутили ядерную боеголовку ракеты из Х-55, а вот зарядить туда обычную боеголовку не смогли. Поэтому получилось так, что Х-55 улетела на Украину с пустой "болванкой".

Ракета Х55 без ядерной части

Почему в ход пошли ракеты из "ядерного арсенала": возможные объяснения

Поступок россиян сложно назвать рациональным. Объяснений подобной "аномалии" может быть несколько.

Военные россии получили указание "сверху" — осуществить массовый запуск крылатых ракет 17 ноября. Чтобы выполнить приказ, они пустили в ход Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Это может означать, что запас крылатых ракет в рф истекает. россияне умышленно использовали Х-55 с пустой "болванкой" для создания эффекта перегрузки украинской ПВО. Это также может указывать на то, что запас ракет иссякает, потому что в начале вторжения кремль для перегрузки нашей противовоздушной системы пускал в ход советские беспилотники Ту-243, а не дефицитные ракеты Х-55 для доставки ядерного оружия. рф запустила Х-55 из-за того, что у нее заканчивается запас Х-101. Это более новые ракеты, сконструированные под обычную боеголовку.

Советский беспилотник Ту-243

Ракета Х-101.

Ссылаясь на собственные источники, издание также сообщает, что во время предварительных массовых обстрелов 15 ноября была сбита ракета Х-101. При исследовании обломков удалось обнаружить, что ракета была изготовлена в третьем квартале 2022 года. Хотя обычно принято в начале использовать более старые ракеты, а потом уже новые. Это еще одно подтверждение того, что боевые запасы у врага иссякают.

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Также сообщалось, каких массированных атак следует ожидать от россии в будущем и к кому агрессор может обратиться за помощью, когда оружие закончится.