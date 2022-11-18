Свои ракеты и дроны кончаются: эксперт рассказал, каких массированных атак можно ждать от россии

россия может начать использовать иранские ракеты

У россии сейчас нет возможности совершать массированные атаки на Украину дронами-камикадзе, однако противник может получить иранские баллистические ракеты с мощной боевой частью и совершить новый обстрел мирных городов нашей страны.

У россиян мог подойти к концу их запас иранских дронов. Это в свою очередь объясняет сокращение интервалов между ракетными атаками. Враг стал меньше использовать "Калибры", а больше — ракет авиационного базирования (ракеты Х-101, Х-555). Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил ТСН.

"Эти ракеты (Х-101, Х-555, — ред) они могут производить, у них есть производство, но оно очень медленное. Оно зависит от контрабанды иностранных запчастей. Когда даже есть все оборудование, микросхемы, производство все равно не масштабное – 2-3 ракеты в неделю", — сказал Коваленко.

Приводя в пример массированный обстрел, который россия совершила 10 октября, эксперт объясняет, что в последующие дни оккупанты проводят значительно меньшие удары. То есть, они проводят доразведку, выясняя, какие цели были поражены

"Между массированными ударами средний интервал 2-3 недели, после чего они собирают информацию, в том числе от информаторов с территории Украины о том, что и где разрушено. Так они действуют, пока есть боекомплект. Но боекомплекта на следующие дни значительно меньше, чем в день массированного обстрела", — отмечает эксперт.

Также Коваленко подчеркнул, что россия стала меньше использовать дронов-камикадзе. Во время последней массированной атаки на Украины враг не использовал беспилотники "Shahed", потому как у них ограничен ресурс. А у Ирана в свою очередь производство дронов не масштабное. Они производят примерно 50 аппаратов в месяц.

По мнению эксперта, самая большая опасность в ближайшее время заключается в том, что рф может получить иранские ракеты и начать массированный обстрел по Украине.

"Их не будет очень много, не тысячи, но у них достаточно мощные боевые части. Для любого ПВО баллистическая ракета – это очень тяжелая мишень. Своих ракет в России уже гораздо меньше, чем в начале войны. Но они у них есть и они могут их производить в небольшом количестве", — Коваленко.

Напомним, что ракетная атака, которую рф совершила 15 ноября, в первый день саммита Большой двадцатки", стала самой массированной с начала войны.