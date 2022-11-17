Доказательства от нескольких стран: в Польше уверены в том, чья ракета упала в Пшеводове

Польский чиновник прокомментировал отрицание Зеленского в причастности украинского оружия в инциденте в Польше

Ракета, которая рухнула на территорию Польши, убив двух фермеров, принадлежала Украине. К такому выводу пришел глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, опираясь на доказательства, полученные от НАТО и США.

В эфире польского радио RMF FM чиновник рассказал, что полученные доказательства указывают на то, что ракета упавшая в селе Пшеводов была выпущена украинской системой ПВО С-300. При этом он отметил, что отрицание президентом Владимиром Зеленским причастности Украины к инциденту является нормальным фактом.

"Владимир Зеленский представляет страну, которая находится в состоянии войны. Война, которая была самой тяжелой с точки зрения атак и применения средств воздушного нападения. Это нормально, что в таких условиях некоторые гипотезы, кажущиеся очевидными с точки зрения защиты страны, кажутся очевидными и главе этого страны", – сказал Яцек Севера.

Отметим, что еще 16 ноября президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным, тот факт что ракета, упавшая в Польше является российской. При этом украинский президент высказал свое убеждение, что ракета являлась именно российской.

Напомним, ранее мы писали о том, как взрыв в Польше может отразиться на Украине.

Также мы сообщали о том, может ли НАТО после инцидента с ракетой в Пшеводове закрыть небо над Украиной.