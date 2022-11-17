Падение ракеты в Польше: Зеленский сделал заявление, а россия выступает с требованием

Гарант призывает не делать поспешных выводов, но прозрачно намекает на то, что всем и так понятно, кто виноват в прилет

В настоящее время неизвестно, чья именно ракета упала на территории соседней Польши в момент массированного обстрела Украины россией.

Соответствующую информацию в четверг, 17 октября, в своем комментарии к изданию Bloomberg сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского гаранта, никто сейчас полностью не знает, что там случилось, но он убежден, что это была именно российская ракета. Кроме того, лидер страны добавил, что поспешных выводов точно не стоит ожидать, ведь нужно дождаться официальных результатов расследования.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Мы видели изображение диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем. Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — пояснил он.

Зеленский также добавил, что уже выехавшие в Польшу украинские эксперты также будут участвовать в расследовании инцидента. Что касается польской стороны, то они обещали предоставить в дальнейшем Киеву все собранные доказательства.

В свою очередь российская сторона заявила, что будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек. Соответствующее требование высказал глава делегации россии в Вене.

Ранее "Телеграф" сообщал, как польский президент Анджей Дуда после попадания ракеты на территорию Польши заявил, что признаков умышленного нападения на его страну нет. По его мнению, вероятнее всего, это был несчастный случай. В то же время ряд западных лидеров считают, что если бы россия не атаковала Украину, то падения ракеты на польских территориях просто не было бы.