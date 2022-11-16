Взрыв ракеты в Польше: чем инцидент обернется для Украины и в чем позитив

Сергей Гармаш озвучил "Телеграфу" возможные сценарии развития событий после инцидента на польской территории

Если даже будет доказано после завершения независимого расследования, что взрыв ракеты в Польше произошел из-за ошибочного запуска украинской ракеты ПВО, это никак не повлияет на украинско-польские отношения, а также на вопрос продолжения военной поддержки Киева со стороны Польши и НАТО в войне против россии.

Такое "Телеграфу" спрогнозировал эксперт, журналист Сергей Гармаш (бывший представителем Украины в ТКГ по Донбассу), оценивая возможные последствия для рф и Украины после вчерашнего массированного ракетного удара по украинской территории со стороны россии и падения ракеты в польском населенном пункте Пшеводов, что неподалеку украинской границы.

"Никто до сих пор точно не знает, что это была за ракета. И в действительности НАТО не может сейчас принимать какие-либо решения, выводы, пока нет точной информации, во-первых, что это за ракета, а во-вторых, кто ее запустил. Поэтому что теоретически могли выпустить российскую ракету… Еще нельзя такого исключать. Это действительно могла быть и наша ракета, наших ПВО, как субъективный фактор — что-то не сработало и она не туда полетела, как, например, было в Иране, когда там сбили наш самолет", - говорит эксперт.

Поэтому, по его словам, до завершения официального расследования оценивать что-то преждевременно и неправильно.

"Единственное, что можно теоретизировать, например, если это российская ракета и выпущена она россией, то думаю, НАТО не будет вступать в войну, а этот запуск будет оценен как ошибочный. Если бы НАТО хотел вступить в войну, блок мог бы найти для этого повод. Напомню, что НАТО это 29 стран, в любом случае такие решения принимаются коллегиально, и вряд ли все страны Альянса поддержат такое решение. Поэтому в лучшем случае нам предоставят дополнительные системы ПВО, возможно, еще помогут оружием, а может быть, и не только. В принципе, это можно считать (как бы цинично это ни звучало) положительным фактором для нас", — объясняет Гармаш.

По оценке эксперта, если после расследования все же окажется, что это была украинская ракета ПВО, "не допускаю, что мы намеренно ударили по Польше, чтобы спровоцировать вступление в НАТО".

"Если это ошибка нашего ПВО, то всем понятно, что ее не было, если бы не было массированных обстрелов россией. Поскольку в это время россия как раз обстреливала нашу территорию, именно Львовскую область, то вполне естественно, что возможна такая ошибка в результате субъективного фактора. Думаю, что это никак не повлияет на наши отношения с поляками и вообще с НАТО", - резюмирует он.

Напомним, накануне россия устроила новый массированный ракетный обстрел по всей Украине, в то время как лидеры стран G20 на Бали выступают с заявлениями об осуждении вторжения рф. 15 ноября атаки были нацелены на Киев, Киевскую область, Львов, Полтаву, Николаев, Днепр, Житомир, Харьков, Чернигов, Одессу, Ровно.

Также сообщалось, что по оперативным данным во время обстрела Украины произошли взрывы на территории Польши, что повлекло за собой гибель двух человек. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

16 ноября во время выступления после заседания Совета нацбезопасности президент Польши Анджей Дуда сообщил, что доказательств того, что это была ракета, выпущенная россией, нет. При этом добавил, что есть много указаний, что это могла быть упавшая на территории Польши ракета ПВО. По его словам, ракета могла принадлежать украинской противовоздушной обороне.