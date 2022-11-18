Виходить з ладу: чому Україна не може повноцінно використовувати німецьку зброю

Для відновлення гаубиць не вистачає дефіцитних запчастин

Українські військові, які продовжують запеклу боротьбу з російським агресором, зіткнулися з першими проблемами, пов'язаними з використанням німецького озброєння. Наразі значна частина самохідних гаубиць PzH 2000, поставлених Німеччиною, потребують ремонту через інтенсивне використання на фронті в східних регіонах України. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel. Всього Берлін передав Україні 14 артилерійських систем.

За матеріалами видання, Україна досить ефективно використовує на фронті самохідні машини — за день випускається близько 300 гранат. Через це гаубиці швидко зношуються. Запчастин і технічних можливостей для ремонту озброєння Україна не має.

Щоб вирішити проблему, шість гаубиць відправили на ремонт до Литви. Однак і там технічних можливостей для відновлення самохідних машин немає. Наразі литовці лише розбирають робочі установки на окремі запчастини.

Врятувати ситуацію та відновити західне озброєння може створення ремонтного центру в Словаччині. Німеччина планувала запустити його до кінця грудня, але, як пише видання, відкриття швидше за все доведеться відтермінувати, через відсутність дефіцитних запчастин.

Раніше ми писали, як українці успішно ліквідують росіян радянськими гарматами М-46.

Також ми повідомляли, чи надовго вистачить у США зброї для України. Слід відмітити, що деякі американські чиновники вже почали бити на сполох щодо значного зменшення окремих видів озброєння, яке регулярно поставляється в Україну з моменту повномасштабного вторгнення рф.