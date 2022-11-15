Радянська гармата М-46: чим ліквідують росіян на Бахмутському напрямі (фото)

Гармата М-46 стара зброя, але дуже ефективна

Українські військові вже кілька місяців під активними атаками росіян тримають оборону на Бахмутському напрямку. Серед тих, хто забезпечує безпеку Соледара та відбиває штурми росіян — 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр". Одна з їх гармат — гармата М-46 130 калібру.

Холодноярівці опублікували на офіційній сторінці бригади вражаючі фото роботи гармати. "Телеграф" розповість деталі про неї та її роботу. Зазначимо, що М-46 ще радянського виробництва, але бригада отримала їх від Македонії в рамках військової допомоги Україні.

Гармата М-46 калібру 130 мм була створена у 50-х. Тоді вона була найбільш далекобійною зброєю у своїй категорії потужності. Її активно експортували — гармата відзначилася і в конфлікті Китаю з Тайванем, В’єтнамській війні, на Близькому Сході. Оператори гармати зазначають, що дальність роботи із закритою позицією у М-46 — до 37 км.

Позиції М-46 маскують сіткою

Розміри у неї немаленькі — 11,1 * 2,45 * 2,55 метра. Тільки довжина ствола становить понад сім метрів. При пострілі зі ствола виривається полум’я, тому гілки довкола опалені.

Під час пострілу з’являються "вогняні крила"

Особливістю використання цього озброєння є і те, що снаряди для неї використовуються як радянські, а й сучасний, передані по ленд-лізу. Гармаші зазначають, що від інтенсивності використання під Соледаром у деяких місцях фарба на знарядді просто вигоріла.

М-46 на позиції

Раніше "Телеграф" розповідав про інші знаряддя, випущені ще в СРСР, але які успішно знищують окупантів на різних напрямках фронту. Для частини їх знадобилася модернізація, щоб відповідати сучасним викликам. Наприклад, з танкового кулемета зробили мисливця на дронів. Частину такої пострадянської зброї українські військові беруть як трофеї, серед них ЗРПК 2С6 "Тунгуска".