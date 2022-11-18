Новий наступ ЗСУ: військовий експерт озвучив напрямок та терміни

Військовий розповів, яку область ЗСУ можуть звільнити наступною

Після повного звільнення правобережжя Херсонської області ЗСУ відновили контроль за українськими територіями, а російська армія намагається закріпитися вже на лівому березі. Про те, як надалі може розвиватись ситуація на полі бою, спрогнозував заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. Про це він розповів "Телеграфу".

За словами Громова, контрнаступ ЗСУ може продовжитися вже у напрямку Запорізької області та лівого берега Херсонської області. Однак у той же час генерал зазначає, що другий напрямок є набагато складнішим.

"Запорізька область, навіть не виключаю лівобережну частину Херсонщини (хоча це набагато складніше), але саме те, що із Запоріжжя це (контрнаступальні дії ВСУ — ред.) може розпочатися, впевнений.", — додав Громов.

Щодо термінів початку наступу української армії, експерт висловив упевненість, що воно не розпочнеться цього року. Він вважає, що найімовірнішим періодом для започаткування таких дій є перший квартал 2023 року.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона від російських загарбників кореспондент "Телеграфа" побував у обласному центрі та зробив репортаж про те, як живуть херсонці після деокупації.

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