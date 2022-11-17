Ворог посилив обстріли на Херсонщині та атакує на сході: актуальні карти боїв в Україні

Сили оборони України продовжують давати відсіч окупантам

Російські окупанти продовжують атаки на Донеччині на трьох напрямках, але значного просування їм досягти не вдається. У військових рф на цьому напрямі поганий морально-психологічний стан.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Українські сили тим часом не зупиняють удари по росіянах та їх лініях постачання на півдні України. У районі Сватове та Кремінній на Луганщині триває контрнаступ Сил оборони України.

Генштаб повідомляє про відбиття атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Невельське, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Бої на лінії Сватове-Кремінна продовжуються. Росіяни заявляють про український штурм на північному заході від Сватового. На цьому напрямі було відбито російську атаку в районі Стельмахівки. Також частина російських джерел, цитованих аналітиками, стверджувала, що українські сили продовжують діяти на перекриття ділянки траси від Сватового до Кремінної. У районі Кремінної повідомляється про бої на південь — біля Білогорівки. Українські сили продовжують бити по скупченнях ворога та його техніки.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжую атакувати біля Бахмута та Авдіївки. У районі Бахмута атакують як на північний схід (Білогорівка, Веселе, Соледар), так і з півдня (Курдюмівка). Росіяни отримують незначні поступи великою ціною. Так під час захоплення Майорська (як заявляє мо рф — 13 листопада), загинули половина складу горлівського батальйону місцевих колаборантів. Їх розпустили.

У районі Авдіївки атаки також були на північ (Новокалинове), на захід від Авдіївки (Первомайське) та південь (Невельське). Також росіяни намагаються атакувати на заході на Донеччині.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжували зміцнювати та перегруповувати позиції на лівому березі Дніпра. Окупанти продовжують облаштувати оборону на різних рубежах, вишукують способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони. Продовжується контрбатарейне протистояння лінією фронту. У Херсонській та Запорізькій областях продовжуються удари ЗСУ по російським силам та тиловому забезпеченню. Зокрема, непридатний залізничний міст у Чернігівці Запорізької області. Ворог постійно нервує через можливість контрнаступу українських сил у районі Гуляйполі — Оріхів.

Карта контрнаступу ЗСУ у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", для того, щоб ЗСУ могли форсувати Дніпро та продовжити контрнаступ, Україні потрібно більше зброї. Щоб видавити росію з півдня України, потрібно перекрити канали постачання як на півдні з Криму, так і на сході через Маріуполь. Експерти вважають, що після звільнення Херсона росіяни можуть стягнути війська на Донецький напрямок, але для України вигіднішою буде робота на інших напрямках фронту.