Політтехнолог, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" проаналізував вердикт суду у справі МН17

Вирок Окружного суду Гааги, який виніс ухвалу про довічне ув’язнення для трьох винних у скоєнні теракту в липні 2014-го, що призвів до катастрофи "Боїнг" МН17 та загибелі всіх, хто перебував на борту (майже 300 пасажирів та членів екіпажу), свідчить насамперед про те, що європейське правосуддя цього разу виявилося, як ніколи, оперативним. Аналогічні справи, які розглядалися міжнародними судами, розтягувалися на десятиліття. У даному випадку – від моменту початку розслідування до винесення вироку пройшло трохи більше восьми років.

Крім того, факт встановлення того, що росіяни контролювали території так званої "ДНР", звідки здійснювався запуск, свідчить, що відповідальність за трагедію буде покладено на росію.

Проте, суд, визнавши Гіркіна та його спільників винними, не виніс ухвали щодо провини російського військового командування та політичного керівництва, які, безумовно, віддавали відповідну команду – бити із ЗРК "Бук" з боку Першотравневого. Таким чином, російському керівництву дали зберегти обличчя.

Навіщо?

Швидше за все, маємо справу із черговими непублічними домовленостями.

Це не означає, що провину російського керівництва не буде доведено в майбутньому. Суд може повернутися – за нововиявленими обставинами, якщо путінський режим поводитиметься неправильно (з точки зору, скажімо так, міжнародного правосуддя).

Тобто відповідну провину на режим можуть покласти за деякий час.

Але те, що цього не зробили зараз, – показово. Важливий момент, що свідчить, що керівництву росії та особисто путіну дають можливість зберегти обличчя. Що симптоматично у світлі актуалізованих розмов про ймовірні переговори між Києвом та Москвою.