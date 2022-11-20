Политтехнолог, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" проанализировал вердикт суда в деле МН17

Приговор Окружного суда Гааги, который вынес определение о пожизненном заключении для трех виновных в совершении теракта в июле 2014-го, приведшего к крушению "Боинг" МН17 и гибели всех, кто находился на борту (почти 300 пассажиров и членов экипажа), свидетельствует, в первую очередь, о том, то европейское правосудие в этот раз оказалось, как никогда, оперативно. Аналогичные дела, которые рассматривались международными судами, обычно растягивались на десятилетия. В данном случае – от момента начала расследования до вынесения приговора прошло чуть более восьми лет.

Кроме того, факт установления того, что россияне контролировали территории так называемой "ДНР", откуда производился запуск, свидетельствует, что ответственность за трагедию будет возложена на рф.

Однако, суд, признав Гиркина и его подельников виновными, не вынес определения касательно вины российского военного командования и политического руководства, которые, безусловно, отдавали соответствующую команду – бить из ЗРК "Бук" со стороны Першотравневого. Таким образом, российскому руководству дали сохранить лицо.

Зачем?

Скорее всего, имеем дело с очередными непубличными договоренностями.

Это не значит, что вина российского руководства не будет доказана в будущем. Суд может вернуться – по вновь открывшимся обстоятельствам, если путинский режим будет вести себя неправильно (с точки зрения, скажем так, международного правосудия).

То есть, соответствующую вину на режим могут возложить через некоторое время.

Но то, что этого не сделали сейчас – показательно. Важный момент, свидетельствующий, что руководству россии и лично путину дают возможность сохранить лицо. Что симптоматично в свете актуализированных разговоров о вероятных переговорах между Киевом и Москвой.