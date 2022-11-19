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Залишки найкращих вояків: на Луганщину перекидають російських десантників з-під Херсона

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Гайдай каже, що особливої проблеми для ЗСУ така "передислокація" ворога не становитиме Новина оновлена 19 листопада 2022, 10:18
Гайдай каже, що особливої проблеми для ЗСУ така "передислокація" ворога не становитиме. Фото Колаж "Телеграфа"

Розраховувати на новомобілізованих солдатів військовому керівництву рф не варто

Російські окупанти на Донбасі намагаються перегрупуватися, щоб хоч якось затримати український контрнаступ. Так, у Луганській області було помічено окремі підрозділи, що складаються з російських десантних військ. Вони справді вміють воювати, тож можуть становити певну небезпеку для українських захисників. Їх, до речі, перекинули сюди з Херсонського напрямку після ганебної втечі армії рф із правобережжя.

Інформацію про передислокацію військ в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає "Телеграф". Він зазначає, що ці десантники, котрі побували під Херсоном, мають значну бойову підготовку. Однак вони є чи не останніми представниками свого "роду", адже більшість їхніх побратимів загинули на полі бою.

"Це залишки кращих вояків ерефії, адже решта — це новомобілізовані, кадировці і вагнерівці, яких пригожин понабирав по в’язницях", — зазначив чиновник.

На його думку, попри спроби росіян посилити оборону на Луганському напрямку, особливої погоди для ЗСУ це не зробить. Все, на що здатні ці залишки російських десантників, — лише загальмувати український наступ. На перехід військ противника у контрнаступ розраховувати не варто.

До того ж, підкреслює Гайдай, особливої підтримки від мобілізованих в росії цивільних не передбачається.

"Це просто гарматне м’ясо, — стверджує він. — Вони не вміють воювати, вони здаються в полон десятками, а гинуть сотнями".

Це пов’язано з тим, що більшість завербованих на фронт росіян не проходять нормальної підготовки та й до умов війни, яка йде на території України, складно адаптувати навіть бувалих військових.

Раніше ми розповідали, куди саме росіяни можуть спробувати перекинути своїх десантників. Розібратися в цьому питанні нам допомогли актуальні карти бойових дій в Україні, презентовані Інститутом вивчення війни (США).

Також "Телеграф" писав, до чого в росії призвела мобілізація ув’язнених у різних регіонах федерації.

Теги:
#Луганська область #Херсон #Десантники #Сергій Гайдай #Армія РФ