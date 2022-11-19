Залишки найкращих вояків: на Луганщину перекидають російських десантників з-під Херсона

Розраховувати на новомобілізованих солдатів військовому керівництву рф не варто

Російські окупанти на Донбасі намагаються перегрупуватися, щоб хоч якось затримати український контрнаступ. Так, у Луганській області було помічено окремі підрозділи, що складаються з російських десантних військ. Вони справді вміють воювати, тож можуть становити певну небезпеку для українських захисників. Їх, до речі, перекинули сюди з Херсонського напрямку після ганебної втечі армії рф із правобережжя.

Інформацію про передислокацію військ в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає "Телеграф". Він зазначає, що ці десантники, котрі побували під Херсоном, мають значну бойову підготовку. Однак вони є чи не останніми представниками свого "роду", адже більшість їхніх побратимів загинули на полі бою.

"Це залишки кращих вояків ерефії, адже решта — це новомобілізовані, кадировці і вагнерівці, яких пригожин понабирав по в’язницях", — зазначив чиновник.

На його думку, попри спроби росіян посилити оборону на Луганському напрямку, особливої погоди для ЗСУ це не зробить. Все, на що здатні ці залишки російських десантників, — лише загальмувати український наступ. На перехід військ противника у контрнаступ розраховувати не варто.

До того ж, підкреслює Гайдай, особливої підтримки від мобілізованих в росії цивільних не передбачається.

"Це просто гарматне м’ясо, — стверджує він. — Вони не вміють воювати, вони здаються в полон десятками, а гинуть сотнями".

Це пов’язано з тим, що більшість завербованих на фронт росіян не проходять нормальної підготовки та й до умов війни, яка йде на території України, складно адаптувати навіть бувалих військових.

Раніше ми розповідали, куди саме росіяни можуть спробувати перекинути своїх десантників. Розібратися в цьому питанні нам допомогли актуальні карти бойових дій в Україні, презентовані Інститутом вивчення війни (США).

Також "Телеграф" писав, до чого в росії призвела мобілізація ув’язнених у різних регіонах федерації.