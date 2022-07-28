Образився за слова про путіна: священник "Московського патріархату" побив конкурента з ПЦУ хрестом (відео)

Інцидент стався під час похоронів загиблого українського військового

У Вінницькій області під час поховальної церемонії загиблого на війні українського військовослужбовця священник УПЦ ("Московський патріархат") кілька разів вдарив хрестом отця Православної церкви України.

Відеозапис інциденту у четвер, 28 липня, поширив у Facebook місцевий активіст Сергій Тімков, який був присутній на похоронах.

Відомо, що інцидент стався у селі Яланець Томашпільського району. Там прощалися з бійцем Олександром Зінівим. На жалобний захід чомусь запросили представників різних конфесій — ПЦУ та УПЦ МП.

Під час виступу настоятеля Томашпільської релігійної громади (ПЦУ) протоієрея Михайла Василюка священник сільської церкви, яка належала до УПЦ МП, з власним хрестом накинувся на свого опонента та намагався його вдарити. Його зачепили слова представника ПЦУ, що російський президент володимир путін розв'язав війну в Україні, зокрема під приводом захисту вірян "Московського патріархату". За це він двічі вдарив свого опонента хрестом, завдавши Михайлу Василюку легких тілесних ушкоджень. Після цього між обома священниками ще тривала словесна перепалка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські депутати також пропонують заборонити діяльність Московського патріархату в Україні. Користувачі мережі, до слова, ініціативу народних обранців підтримали й зазначили, що вже давно пора.