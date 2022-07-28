Обиделся за слова о путине: священник "Московского патриархата" избил конкурента из ПЦУ крестом (видео)

Инцидент произошел во время похорон погибшего украинского военного

В Винницкой области во время похоронной церемонии погибшего на войне украинского военнослужащего священник УПЦ ("Московский патриархат") несколько раз ударил крестом отца Православной церкви Украины.

Видеозапись инцидента в четверг, 28 июля, распространил в Facebook местный активист Сергей Тимков, присутствовавший на похоронах.

Известно, что инцидент произошел в селе Яланец Томашпольского района. Там прощались с бойцом Александром Зинивым. На траурное мероприятие почему-то пригласили представителей разных конфессий — ПЦУ и УПЦ МП.

Во время выступления настоятеля Томашпольского религиозного общества (ВЦУ) протоиерея Михаила Василюка священник сельской церкви, принадлежавшей к УПЦ МП, с собственным крестом набросился на своего оппонента и пытался его ударить. Его затронули слова представителя ПЦУ, что российский президент владимир путин развязал войну в Украине, в том числе под предлогом защиты верующих "Московского патриархата". За это он дважды ударил своего оппонента крестом, нанеся Михаилу Василюку легкие телесные повреждения. После этого между обоими священниками еще продолжалась словесная перепалка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские депутаты также предлагают запретить деятельность Московского патриархата в Украине. Пользователи сети, кстати, инициативу народных избранников поддержали и отметили, что уже давно пора.