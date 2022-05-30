Забрали все, даже кресты срезали: священники Московского патриархата опустошили собор на Львовщине (фото)

Священнослужители УПЦ (МП) вывезли из храма все церковные атрибуты, включая колокола и кресты на зданиях.

В день, когда Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение о самостоятельности и осудил российского патриарха Кирилла, стало известно, что священники УПЦ (МП) вывезли из собора Иова Почаевского в Дрогобыче (Львовская область) полностью все из-за решения общины перейти в подчинение Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Дрогобычский городской совет.

Как рассказывают в горсовете, некоторое время назад состоялось заседание комиссии, рассмотревшей заявления представителей общины, осуждающих существование на территории Дрогобычской территориальной общины церковного учреждения, фактически подчиняющегося МП и РПЦ и заявления прихожан собора Иова Почаевского, которые выразили желание перейти в подчинение Православной Церкви Украины.

Храм святого Иова Почаевского

"Дрогобычско-Самборская епархия Православной Церкви Украины заявление рассмотрела и приняла решение о принятии общины храма святого Иова Почаевского в епархию Православной Церкви Украины. Следовательно, на одну украинскую церковь в Дрогобыче стало больше", — говорится в сообщении.

После принятых решений здание храма и его территория были опечатаны и находились под охраной.

Когда же 27 мая все пришли в храм, чтобы провести здесь первую совместную молитву за Украину, стало ясно, что "батюшки" готовились к такому сценарию.

В храме ничего не осталось

"В храме Иова Почаевского остались "голые" стены. В церкви нет предметов иконостаса, вывезено абсолютное большинство икон и церковных атрибутов. Более того, как утверждают прихожане храма, ранее посещавшие эту церковь, с территории исчезли колокола, а из двух зданий, расположенных на территории церкви даже срезали кресты", — рассказали в горсовете.

Служители УПЦ МП забрали иконостас Служители УПЦ МП забрали иконостас

В сообщении отмечается, что все это произошло еще до принятия комиссией решения и опечатывания храма.

В храме не осталось ни икон, ни других церковных атрибутов

Как сообщалось, ранее в Конотопе (Сумская область) запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.