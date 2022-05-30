Забрали все, навіть хрести позрізали: священики Московського патріархату спустошили собор на Львівшині (фото)

Священнослужителі УПЦ (МП) вивезли з храму всі церковні атрибути включаючи дзвони і хрести на будівлях

В день, коли Собор Української православної церкви (Московського патріархату) прийняв рішення про самостійність і засудив російського патріарха Кирила, стало відомо, що священники УПЦ (МП) вивезли з собору Іова Почаївського у Дрогобичі (Львівська область) повністю все через рішення громади перейти в підпорядкування Православної Церкви України.

Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

Як розповідають у міськраді, деякий час тому відбулось засідання комісії, яка розглянула заяви представників громади, які засуджують існування на території Дрогобицької територіальної громади церковної установи, яка фактично підпорядковується МП та РПЦ та заяви парафіян собору Іова Почаївського, які висловили бажання перейти в підпорядкування Православної Церкви України.

Храм святого Іова Почаївського

"Дрогобицько-Самбірська єпархія Православної Церкви України заяву розглянула та ухвалила рішення про прийняття громади храму святого Іова Почаївського у єпархію Православної Церкви України. Відтак на одну українську церкву в Дрогобичі стало більше", — йдеться у повідомленні.

Після прийнятих рішень будівля храму та її територія були опечатані і перебували під охороною.

Коли ж 27 травня всі прийшли до храму, аби провести тут першу спільну молитву за Україну, стало зрозуміло, що "батюшки" готувались до такого сценарію.

У храмі не залишилось нічого

"В храмі Іова Почаївського залишились "голі" стіни. В церкві немає предметів іконостасу, вивезена абсолютна більшість ікон та церковних атрибутів. Більше того, як стверджують прихожани храму, які раніше відвідували цю церкву, з території зникли дзвони, а з двох будівель, розташованих на території церкви, навіть зрізали хрести", — розповіли у міськраді.

Служителі УПЦ МП забрали іконостас Служителі УПЦ МП забрали іконостас

У повідомленні наголошується, що все це відбулось ще до моменту прийняття комісією рішення та опечатування храму.

У храмі не залишилось ні ікон, ні інших церковних атрибутів

Як повідомлялося, раніше в Конотопі (Сумська область) заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату.