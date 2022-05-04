Мер українського міста заборонив московський патріархат

Російській церкві не місце в Україні

У середу, 4 травня, на 70-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Конотопі (Сумська область) заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.

Семеніхін заявив, що заборонив діяльність московського патріархату на території міста, прикріпивши фото зі своїм розпорядженням.

"Між ворогом та його агентом немає різниці. А у випадку з московським патріархатом це два в одному. Тому я вирішив заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ", — написав Семеніхін.

Конотопський мер заборонив діяльність російської православної церкви в місті

Раніше повідомлялося, що глава РПЦ Патріарх Кирило цинічно заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала. До речі, росіяни на Великдень влаштували "битву" за безкоштовні яйця.

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Нагадаємо, конотопські відьми оголосили війну президенту росії володимиру путіну. Керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів, що буває з окупантами, які воювали у Конотопі.