Мер українського міста заборонив московський патріархат
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Російській церкві не місце в Україні
У середу, 4 травня, на 70-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Конотопі (Сумська область) заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.
Семеніхін заявив, що заборонив діяльність московського патріархату на території міста, прикріпивши фото зі своїм розпорядженням.
"Між ворогом та його агентом немає різниці. А у випадку з московським патріархатом це два в одному. Тому я вирішив заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ", — написав Семеніхін.
Раніше повідомлялося, що глава РПЦ Патріарх Кирило цинічно заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала. До речі, росіяни на Великдень влаштували "битву" за безкоштовні яйця.
Нагадаємо, конотопські відьми оголосили війну президенту росії володимиру путіну. Керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів, що буває з окупантами, які воювали у Конотопі.