Не давали отпеть погибшему воину: в Хмельниччине громкий скандал с УПЦ МП (видео)

Мать погибшего воина преклонила колени перед священником мп, чтобы тот позволил провести сына в последний путь.

В Хмельницкой области священник УПЦ (или "московского патриархата") не разрешил священнику Православной церкви Украины соответствовать погибшему воину Сергею Цимбалюку в единственной в селе церкви. Об этом рассказали журналисты Vsim.ua, предварительно пообщавшись с семьей Героя. Во время конфликта матери погибшего даже пришлось опуститься на колени перед священником мп.

Прощание с Героем в церкви мп: с чего начался конфликт

Инцидент произошел в селе Большая Березна, входящей в состав Полонской общины Хмельницкой области. Через 190 дней после смерти в село привезли тело воина Сергея Цымбалюка, погибшего во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области. Тело удалось забрать только после деоккупации, рассказала сестра Героя Виктория Цымбалюк.

"Брат проживал в селе Большая Березна. Так что там, 10 ноября, произошло прощание. Конечно, наша семья отказалась от московского патриархата. Но мы хотели, чтобы прощальная церемония с братом прошла в его родном селе. Почему Героя должны везти куда-то за границы села, чтобы провести ритуальные обряды?", — рассказывает сестра покойного воина Виктория.

Семья Героя договорилась об отпевании погибшего с настоятелем Свято-Троицкой церкви, благочинного Полонского округа ПЦУ Андреем Моравским. Поскольку церковь в селе была одна воина решили провести в последний путь именно в ней. Однако настоятель храма мп, Игорь Бондарук, согласился на это не сразу, несмотря на уговоры представителей местных властей и полиции. В результате священник все же дал согласие на проведение церемонии, но при этом запретил священнику ПЦУ заходить на престол и открывать Царские ворота в храме. Следует отметить, что Царские ворота символизируют вхождение души в рай.

"Царские ворота открываются когда начинается всякое служение в храме. И такое возглас, что начинает всякое служение, благословен Бог наш или благословенное Царство, оно произносится с престола, где пребывает сам Господь. Это нам было запрещено", — рассказал священник ПЦУ.

Андрей Муравский, священник ВЦУ

Впоследствии, когда односельчане и родственники начали со слезами на глазах уговаривать священника мп разрешить провести прощание как полагается, он все же открыл ворота, но к престолу священника ПЦУ не пустил. Последний не стал спорить, чтобы не разжигать конфликт еще больше.

Несмотря на тяжелую прощальную церемонию, родные и близкие простились с воином и похоронили его в родном селе.

Переход мп к ВЦУ: как прошло собрание в селе Великая Березна

После всего случившегося на прощание жители села решили устроить собрание и проголосовать за переход сельского храма в ПЦУ. Они прошли в субботу, 19 ноября. Среди присутствующих были отец Андрей, отпевавший Героя, а также полиция, жители села и приверженцы московского патриархата. Последние выкрикивали, что церковь не имеет ничего общего с россией и оскорбляли военных.

Впоследствии началось голосование. Как рассказала сестра погибшего Виктория Цымбалюк, переход церкви в ПЦУ поддержали большинство присутствующих. Однако для выхода из московского патриархата необходимо ⅔ голосов от общего количества жителей села.

"Вся боль даже не в том, что храм пока все еще под УПЦ, а от того, что сторонники УПЦ даже не представляют, что они проголосовали за московский патриархат и радуются этому. В голове не укладывается", — рассказывает Виктория Цымбалюк.

Депутат местного совета и военнослужащий Виталий Головня опубликовал видео, снятое после голосования. На нем священники УПЦ МП спорят с оппонентами и спрашивают, почему они не на фронте.

Чтобы довести дело до конца, в селе планируют провести еще одно собрание, но когда оно состоится пока неизвестно.

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