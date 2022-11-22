"Государство долгое время проявляло чудеса терпения": религиовед про обыски в Лавре

Эксперт рассказала "Телеграфу", что УПЦ ступила на путь запрета, как это было с другими пророссийскими структурами

Резонансные обыски в Киево-Печерской лавре взбудоражили украинскую общественность и политикум, а топ-новость дня с духовного фронта активно обсуждают в соцсетях и СМИ.

В то же время в кремле по-своему возбудились следственными действиями Службы безопасности Украины. Например, "голос" путина — дмитрий песков — уже заговорил о войне. Но пока что только о церковной.

Пока в москве отходят от некоего шока из-за активизации религиозного фронта и придумывают новые фантасмагории из области добра и зла, "Телеграф" поинтересовался мнением философа и религиоведа Ирины Богачевской относительно событий вокруг Лавры, Московского Патриархата и возможного будущего Украинской православной церкви в Украине (ранее УПЦ МП).

— Как можно оценить действия СБУ в контексте свободы совести, прав верующих и верховенства права?

— Прежде всего, как вы видите, действия, совершаемые СБУ, Нацполицией и прочими властными структурами украинского государства делаются с постоянной оговоркой, что все права религиозной организации полностью соблюдаются. Это действительно так. В данном случае это принципиальная позиция власти, которая четко понимает, что любые действия (особенно на грани правового поля) чреваты обвинениями в их незаконности и будут раздуты российской стороной. Это мы уже видим в сегодняшних комментариях со стороны Пескова.

Непродуманные действия могут, к тому же, спровоцировать ненужное напряжение в нашем обществе. Поэтому власти здесь действуют абсолютно в соответствии и с духом закона, и с его буквой.

— С другой стороны, нет ли действительно какого-то экстремизма, госизмены или терроризма со стороны священников УПЦ, всей ее церковной структуры?

— Вот как раз относительно того, как действуют представители УПЦ МП, вопросов гораздо больше, чем ответов. По данным СБУ, с начала войны правоохранители открыли 23 уголовных дела против представителей УПЦ МП по факту коллаборационизма. Хотя опять таки, если рассматривать проблему екстремистской деятельности УПЦ МП в развитии, на протяжении всего военного вторжения РФ в Украину, то мы видим, что с начала государство долгое время обходило эту тему молчанием.

Поступали сигналы с мест о фактах коллаборации представителей УПЦ с оккупантами, но долгое время было ощущение, что власть просто не хотела добавлять ко всему массиву обрушившихся на страну военных проблем еще и проблему с промосковскими церковниками. Но когда количество таких сигналов перешло некий предел, государство было вынуждено реагировать. И сейчас оно реагирует, задействуя всю мощь государственной машины.

Безусловно, сейчас СБУ отрабатывает все сигналы и факты системно и планомерно. Думаю, что это только начало процесса, и мы возможно будем свидетелями (может не сразу, может после войны) огромного числа судебных процессов по поводу коллаборации с оккупантами именно священников УПЦ Московского Патриархата.

— Но есть же официальные заявления УПЦ, что они якобы любят Украину. Помнится например призыв главы церкви патриарха Онуфрия 24 февраля остановить "братоубийственную войну" и так далее…

— Тем более очевидно, что, несмотря на неоднократные попытки УПЦ публично продекларировать о размежевании с РПЦ, контакты продолжаются, не прекращаются поездки, многие церковные иерархи имеют двойное гражданство. Это доказано. Постоянно идет обмен приветствиями, посланиями и т. д. По прежнему РПЦ присылает свои "ценные указания", которые УПЦ продолжает так или иначе исполнять. Слова в данном случае расходятся с делами. Слова прикрывают стремление УПЦ МП любой ценой сохранить свои структуры в сегодняшней Украине, где большинство населения консолидированно отвергло проповедуемые этой церковью идеи "русского мира" и стремительно утрачивает к ней доверие. И безусловно, есть такие неопровержимые факты, как с песнопениями в Лавре , которые просто оскорбляют наше общество.

Все почему-то любят цитировать строчку про "просыпается матушка-Русь". Если же внимательно прочтем текст этой религиозной песни, в ней Украина просто включена через запятую в перечень городов Российской Федерации. И Киев стоит там рядом с Казанью, Брянском, через запятую… Распевание таких текстов можно классифицировать и как еще один камень в стену "русского мира", и как просто абсолютный отказ признавать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины через 30 с лишним лет после ее объявления. Прозвучавший публично в сердце нашей столицы на 8 месяце кровавой войны.

Безусловно, ситуация в гражданском обществе по отношению к УПЦ МП достаточно напряженная и эта напряженность подогревается прежде всего действиями самих церковников. Повторюсь: государство долгое время проявляло чудеса терпения. Но провокации не прекращаются.

— Так как же именно можно квалифицировать эти действия УПЦ и ее духовенства?

— Как провокацию. Если они не прекратят так себя вести (а похоже, что они не могут этого сделать), государство будет вынуждено адекватно реагировать. Несмотря на то, что есть достаточно мощное крыло верующих в УПЦ МП, которые не разделяют пророссийскую позицию. Эти верующие абсолютно четко украиноцентричны, они пытаются бороться изнутри церкви, пишут обращения к Вселенскому Патриарху, протестуют. Их голоса слышны, однако к ним не прислушивается прежде всего священноначалие самой церкви.

Думаю, что когда количество возбужденных уголовных дел перейдет в новое качество, государство будет поставлено перед необходимостью признать эту религиозную организацию экстремистской, угрожающей национальной безопасности, со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.

К этому, по всей видимости, все идет. В украинском законодательстве четко оговорено, что если религиозная организация ведет экстремистскую деятельность, то ее в принципе могут даже запретить. Вы же помните, у нас были уже экстремистские религиозные организации в Украине.

— Пресловутое "Белое братство"?

— И оно тоже. Хотя, если говорить формально, с "Белым братством" была несколько другая ситуация. Они не были официально зарегистрированы. Они вообще были вне законодательного поля, активничали как "религиозные подпольщики".

Здесь же — официальная структура, мощная религиозная организация и одна из церквей, которая долгое время считалась главной и самой большой по количеству верующих (практически только с образованием Православной Церкви Украины у них пальму первенства забрали). И она сегодня, в воюющей стране совершает действия, которые в очередной раз направлены на раскол украинского общества. Она никак не способствует консолидации общества, не помогает, как подобает христианской церкви, врачевать страдающие души украинцев, никак не способствует нормализации религиозной обстановки, межконфессиональному миру и согласию, а в данный момент играет очень деструктивную роль, поддерживая оккупантов, фактически подтверждая статус "пятой колонны" внутри нашего общества. Государство абсолютно обоснованно вынуждено с этим бороться.

— Какой прогноз можно сделать относительно возможной реакции Запада на угрозу запрета УПЦ, как ранее было с ситуаций с пророссийскими партиями, а сейчас ведутся дискуссии о лишении нардепов от ОПЗЖ парламентских мандатов?

— Именно поэтому, как я понимаю, СБУ и собирает мощную доказательную базу, чтобы потом не возникало вопросов о якобы притеснениях из-за религиозных убеждений. Пока все действия четко персонифицированы: есть определенные общины, конкретные монастыри, отдельные иерархи, против которых персонально открываются уголовные производства, выносятся подозрения и вина которых доказывается следствием, а впоследствии будет доказана в судах с соблюдением всех норм законодательства. Именно поэтому пока на уровне государственных структур не звучит каких-то обобщающих деклараций. Но это не означает, что государство должно "простить и забыть" коллаборационистов только потому, что они одеты в монашеские рясы.

Думаю, что запрет УПЦ — крайняя мера. Но ситуация развивается в этом направлении благодаря действиям самой УПЦ МП. Закон один для всех граждан страны. Сегодня не удастся "сидеть на двух стульях", как пытается УПЦ.

Касаемо Запада, во-первых, все там прекрасно понимают, что происходит. Наши соседи, к примеру страны Балтии, точно также сталкиваются с экстремистской деятельностью РПЦ. И они точно также (даже на уровне своих сеймов) в Латвии, Эстонии и Литве принимают сейчас законодательные акты, которые ограничивают деятельность "филиалов" РПЦ в своих странах. Потому что все пытаются убрать "пятую колонну", защитить свою собственную безопасность .

Во-вторых, на Западе прекрасно осознают, что церковная организация сама по себе и ее структуры являются идеальной агентурной средой для того, чтобы внедрять российское влияние. Ведь церковь это soft power, мягкая власть. В этом, собственно, и вся проблема. То, что эта мягкая власть действует незаметно, но тем не менее достаточно эффективно. Поэтому все (западные демократии, — Авт.) пытаются не допускать такой подрывной работы в своих странах.

— Какую подрывную работу структуры РПЦ осуществляют в западных странах?

— Например, активно обсуждалась информация в СМИ о том, что в Норвегии РПЦ купила земельные участки рядом с военными базами НАТО. Понимаете, какая угроза? (смеется).

Почему СБУ устраивает сегодня обыски в Киеве и в Корецке Ровненской области? Вспомним заход на Донбасс террориста Игоря Гиркина еще в 2014 году, боевики которого прятались непосредственно на территории Святогорской лавры. А сейчас даже гипотетически представить возможность того, что в центре Киева в непосредственной близости от президентского квартала находится пара-тройка боевиков (а то и ДРГ), то воюющая страна себе такой роскоши позволить не может.

Таким образом, это все абсолютно оправдано с точки зрения национальной безопасности и военной ситуации. На войне врагов безжалостно уничтожают везде, в любом камуфляже, на любой территории. Только так можно победить!