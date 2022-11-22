Обшуки у Лаврі: запізніле рішення чи тиск на православних вірян

Вчений та релігієзнавець Ігор Козловський оцінив "Телеграфу" слідчі дії проти священників УПЦ

Завдання держави слідкувати за дотриманням законності та правопорядку навіть в релігійних питаннях. А якщо є підозри на екстремістську діяльність чи колабораціонізм якихось церков чи священників, правоохоронці зобов'язані боротися з такими проявами. Жодного тиску на свободу совісті вірян у даному випадку немає.

Таку оцінку в коментарі "Телеграфу" зробив український вчений, релігієзнавець Ігор Козловський, аналізуючи слідчі дії Служби безпеки України в Києво-Печерській лаврі у священників Української православної церкви (колишня УПЦ МП).

"Це завдання держави, і, безумовно, вона повинна реагувати на системні порушення з боку УПЦ, яка стала гібридною частиною російської РПЦ. Думаю, такі кроки держави з обшуками дещо трохи запізнілі. Адже ще з 2014 року громадськість, ЗМІ тощо наголошували на тому, що потрібно активніше протидіяти колаборантам та зрадникам", — каже експерт.

За його словами, жодного втручання тим самим правоохоронці в церковні справи не роблять. З урахуванням також того, що в Україні церква відділена від держави, але державні органи повинні реагувати, якщо відбуваються якісь зловживання з боку релігійних організацій чи окремих священників. Тим паче під час війни, коли деякі релігійні діячі стали інструментом росії проти України та українських громадян.

"Функція церкви — забезпечувати релігійні потреби релігійної громади. І все, крапка. Церква не може втручатися у справи держави, тим паче займатися якоюсь екстремістською діяльністю чи розпалюванням міжрелігійної ворожнечі тощо. А функція держави — не втручатися у церковні справи, але держава та правоохоронці повинні забезпечувати дотримання порядку, виконання законів, реагувати на незаконну системну діяльність. У випадку з УПЦ ніякого втручання у церковні справи з боку держави немає. З іншого боку є багато підтверджень порушень саме з боку священників УПЦ і розповсюдження так званого "руського міру". Згадати хоча б резонансне відео з Лаври", — поясняє експерт.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі відбувався обшук, який проводили співробітники Службі безпеки України. Територія довкола під охороною співробітниками спецслужби.

Крім того, СБУ прийшла з обшуками на територію Корецького жіночого монастиря, що на Рівненщині. Цілком імовірно, що розслідування призведе до вельми гучного скандалу, адже в документації, за якою монастир має можливість працювати, зазначено, що він досі підпорядковується Синоду Російської православної церкви, головою якої є скандальний патріарх кирилл.

Як повідомляв "Телеграф", тижнем раніше Києво-Печерська лавра потрапила у скандал — мережею поширилося відео, в якому нібито моляться за росію на території однієї з церков комплексу.