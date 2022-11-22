Це війна: у путіна різко відреагували на обшуки в Лаврі

кремль відреагував на обшуки у столичній лаврі

Речник російського президента дмитро пєсков прокоментував перевірку у Києво-Печерській лаврі, котру у вівторок 22 листопада, відвідали представники Служби безпеки України. Зокрема, путінський поплічник назвав обшуки силовиків "війною України з Російською православною церквою".

Як пишуть росЗМІ, за словами пєскова, сприймати дії української сторони потрібно виключно як воєнні дії проти російського православ'я.

"Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я", — пояснив прессекретар президента росії володимира путіна.

Варто нагадати, що у вівторок рано вранці відділ комунікації української СБУ повідомив, що співробітники відомства спільно з представниками Національної поліції та Нацгвардії прибули на територію Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві задля проведення низки контррозвідувальних заходів.

Рішення щодо проведення обшуків було прийняте після скандалу навколо столичної Лаври, який розгорнувся на тлі оприлюдненого у мережі відеозапису, на кадрах якого священнослужителі співали пісні, що прославляють росію. Як згодом пояснили самі церковники УПЦ, це була особиста ініціатива кількох парафіян, які зайнялися співами після служби у лаврі.