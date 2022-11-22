Это война: у путина резко отреагировали на обыски в Лавре

кремль отреагировал на обыски в столичной лавре

Спикер российского президента дмитрий песков прокомментировал проверку в Киево-Печерской лавре, которую во вторник 22 ноября посетили представители Службы безопасности Украины. В частности, путинский приспешник назвал обыски силовиков "войной Украины с русской православной церковью".

Как пишут росСМИ, по словам пескова, воспринимать действия украинской стороны нужно исключительно как военные действия против российского православия.

"На самом деле украинская сторона давно воюет с русской православной церковью и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против российского православия", — пояснил пресс-секретарь президента россии владимира путина.

Следует напомнить, что во вторник ранним утром отдел коммуникации украинской СБУ сообщил, что сотрудники ведомства совместно с представителями Национальной полиции и Нацгвардии прибыли на территорию Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве для проведения ряда контрразведывательных мероприятий.

Решение о проведении обысков было принято после скандала вокруг столичной Лавры, развернувшегося на фоне обнародованной в сети видеозаписи, на кадрах которой священнослужители пели прославляющие россию песни. Как впоследствии объяснили сами церковники УПЦ, это была личная инициатива нескольких прихожан, занявшихся пением после службы в Лавре.