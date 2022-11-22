Ветхозаветный гнев. Кого, когда и как проклинал митрополит из Лавры Паша "Мерседес"

Павел хвастался, что предсказывал смерть музейщикам

В Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру в столице сегодня пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины. А недавно СБУ начала расследование по поводу сообщения о том что в лавре якобы "молились за россию". Надеемся, сотрудники СБУ пришли в балаклавах, скрывающих лицо, или хотя бы скрутили шиш в кармане, потому что это не единственное, чем запомнилось в медийном пространстве духовенство лавры.

Так, наместник лавры, митрополит Павел, время от времени прибегает к ветхозаветному гневу в стиле "око за око". Ранее он рассказывал о том, как после его проклятия умерли четыре человека, работавшие в мастерских лавры. Мы собрали для вас подборку проклятий отца, о которых он раньше рассказывал.

Митрополит VS музейщики-реставраторы

На видео от 14 января 2019 года на YouTube-канале "Лавра. Путь к небесам" митрополит Павел рассказал, как после его проклятия умерли четверо музейщиков. Павел жаловался, что сложно что-либо изменить на территории комплекса. Представители храма обращались в музей, Минкульт и ожидали разрешений с "мокрыми печатями". По его словам, на территории лавры в храмах были ремонтные мастерские, где подделывали антиквариат в 58 корпусе.

"Я не знаю, что именно они подделывали. Мы нашли много заготовок… Тогда были открыты дебаты. Я сказал, что умрут, если не уйдут, и в один день три человека умерли. Они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженному митрополиту Владимиру", – сказал Павел.

Затем Павел пришел к митрополиту Владимиру, который, по его словам, был разгневан фактом проклятий в сторону музейщиков.

"Я возвращаюсь и говорю: "К вечеру умрете все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Правда, еще один человек умер", – рассказал владыка.

По его словам, он хотел, чтобы эти мастерские были перенесены с территории храма. Правда, журналисты "ТСН" нашли проклятых Павлом сотрудников музея, они оказались целыми и невредимыми. Экскурсовод музея рассказала, что часто становилась свидетелем проклятий отца.

Запись с проклятиями монаха

В сентябре этого года в сети начали распространять запись, на которой мужчина, очень похожий на митрополита Павла, отчитывает монаха Киево-Печерской лавры. Мужчина на записи оскорбляет и проклинает монаха.

О том, что это, вероятно, был Павел, могут свидетельствовать полномочия, которые во время разговора упоминает мужчина. Священник обвиняет монаха в том, что он в Facebook критиковал путина и обозвал его "х**лом". Мужчина обзывает монаха быдлом, сравнивает его с Иудой. Также он начал проклинать его семью и говорить о том, что монах вроде бы крадет и служить в лавре больше не будет.

Суд Божий за упоминание "Мерседеса"

В 2011 году владыка Павел попал в один из самых известных своих скандалов, связанный с сюжетом журналиста Михаила Ткача относительно роскоши священнослужителей. Ткач пытался снять сюжет о "Мерседесе" и строительстве на территории Лавры кафе.

Наместник запрещал журналистам снимать, угрожал разбить камеру, а затем прибег к угрозам Божьим судом.

"Слава Богу, что есть суд Божий. Ты получишь, потому что дети будут потом за твою ложь отвечать", — сказал Павел журналисту.

На прощание журналиста "До свидания" Павел ответил: "Будь ты…".

Впоследствии Павлу пришлось объяснять свое поведение, на что он сказал, что это было не проклятие, а предостережение от гнева Господня.

Призвал патрульных подумать о душе

В Киеве в сентябре 2015 года высокопоставленный священник поспорил с патрульной полицией, остановившей его автомобиль за нарушение правил. В ответ на замечания по несоблюдению ПДД священник отвечает несколько неожиданно:

"Вы сегодня в церкви были? Подумайте о душе , тогда будете задавать мне вопросы", — сказал митрополит Павел.

Когда полицейский продолжал настаивать на том, что водитель все-таки нарушил правила дорожного движения, тот ответил: "Ничего, слава Богу".

Как сообщал "Телеграф", СБУ задержала митрополита УПЦ МП. Его имя пока не разглашается, но известно, что его подозревают в разжигании религиозной ненависти.