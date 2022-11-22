Старозавітний гнів. Кого, коли та як проклинав митрополит з Лаври Паша "Мерседес"

Павло хвалився, що пророкував смерть музейникам

До Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у столиці сьогодні прийшли з обшуком співробітники Служби безпеки України. А нещодавно СБУ почала розслідування щодо повідомлення про те, що у лаврі нібито "молилися за росію". Сподіваємося, співробітники СБУ прийшли в балаклавах, що ховають обличчя, або хоча б скрутили дулю в кишені, бо це не єдине, чим запам'яталося у медійному просторі духівництво лаври.

Так, намісник лаври, митрополит Павло, час від часу вдається до старозавітного гніву у стилі "око за око". Раніше він розказував про те, як після його прокляття померло четверо людей, що працювали в майстернях лаври. Ми зібрали для вас підбірку прокльонів панотця, про які він раніше розповідав.

Митрополит VS музейники-реставратори

У відео від 14 січня 2019 року на YouTube-каналі "Лавра. Шлях до небес" митрополит Павло розказав, як після його прокляття померло четверо музейників. Павло скаржився, що складно щось змінити на території комплексу. Представники храму зверталися до музею, Мінкульту і очікували дозволів з "мокрими печатками". За його словами, на території лаври у храмах були ремонтні майстерні, де підроблювали антикваріат у 58-му корпусі.

"Я не знаю, що саме вони підроблювали. Ми знайшли багато заготовок… Тоді були відкриті дебати. Я сказав, що помруть, коли не підуть, і в один день три людини померло. Вони написали відкритий лист-скаргу на мене блаженному митрополиту Володимиру", – сказав Павло.

Потім Павло прийшов до митрополита Володимира, який, за його словами, був розлючений фактом проклять у бік музейників.

"Я повертаюся і кажу: "До вечора помрете всі. Во ім’я Отця і Сина, і Святого духа. Правда, ще одна людина померла", – розповів владика.

За його словами, він хотів, щоби ці майстерні перенесли з території храму. Щоправда, журналісти "ТСН" знайшла проклятих Павлом співробітників музею, вони виявилися цілими й неушкодженими. Екскурсовод музею розповіла, що часто ставала свідком прокльонів панотця.

Запис із прокльонами монаха

У вересні цього року у мережі почали поширювати запис, на якому чоловік, дуже схожий на митрополита Павла, відчитує монаха Києво-Печерської лаври. Чоловік на записі ображає та проклинає монаха.

Про те, що це, ймовірно, був саме Павло, можуть свідчити повноваження, про які під час розмови говорить чоловік. Священник звинувачує монаха в тому, що він у Facebook критикує путіна та обізвав його "х**лом". Чоловік обзиває монаха бидлом, порівнює його з Юдою. Також він почав проклинати його сім'ю і говорити про те, що монах начебто краде і служити у лаврі більше не буде.

Суд Божий за згадку про "Мерседес"

У 2011 владика Павло потрапив до одного із найвідоміших своїх скандалів, пов'язаним із сюжетом журналіста Михайла Ткача щодо розкоші священнослужителів. Ткач намагався зняти сюжет про "Мерседес" та будівництво на території Лаври кафе.

Намісник забороняв журналістам знімати, погрожував розбити камеру, а потім вдався до погроз Божим судом.

"Слава Богу, що є суд Божий. Ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати", — сказав Павло журналісту.

На прощання журналіста "До побачення", Павло відповів: "Будь ти…".

Згодом Павлові довелося пояснювати свою поведінку, на що він сказав, що це було не прокляття, а застереження від гніву Господнього.

Закликав патрульних подумати про душу

У Києві у вересні 2015 року високопоставлений священник посперечався з патрульною поліцією, яка зупинила його автомобіль за порушення правил. У відповідь на зауваження щодо недотримання ПДР, священник відповідає дещо несподівано:

"Ви сьогодні в церкві були? Подумайте про душу, тоді будете робити мені питання", — сказав митрополит Павло.

Коли поліцейський продовжував наполягати на тому, що водій все-таки порушив правила дорожнього руху, той відповів: "Нічого, слава Богу".

Як повідомляв "Телеграф", СБУ затримала митрополита УПЦ МП. Його ім’я поки що не розголошується, але відомо, що його підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті.