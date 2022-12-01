В Украине сделали шаг к запрету УПЦ Московского патриархата: Зеленский рассказал подробности

По словам Зеленского, украинцы заслуживают полной духовной независимости

В Украине участились проверки правоохранителями епархий УПЦ Московского патриархата, в ходе которых выявляют доказательства сотрудничества их представителей со страной-агрессором. А в четверг, 1 декабря, Совет национальной безопасности Украины шагнул к окончательному запрету религиозных организаций, подчиняющихся Русской православной церкви.

Об этом сообщил в ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский. Темой заседания СНБО были факты о связях отдельных религиозных кругов в Украине с россией.

По итогам заседания, СНБО поручил Правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в российской федерации религиозных организаций.

Кроме того, Государственная служба по этнополитике и свободе совести проведет религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Будут проводиться проверки прав на имущество и пользования им религиозными организациями, речь идет об объектах на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Также Зеленский объявил, что органы нацбезопасности усилят работу по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. Президент анонсировал персональные санкции, обнародуют фамилии в скором времени. В обращении говорится и о реформировании Государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая реально бы защищала права и законные интересы украинцев и государства.

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", — говорится в обращении гаранта.

Напомним, в Верховной Раде предлагают запретить деятельность Русской православной церкви, в частности, УПЦ (МП). "Телеграф" разобрался в том, готовы ли власти покончить с церковным филиалом ФСБ в Украине.