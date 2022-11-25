Секс с "мальчиком" в трусиках и медаль от Шойгу: СБУ увидела много интересного у УПЦ МП (фото)

Службой безопасности Украины было проведено контрразведывательное мероприятие на территории помещения епархии УПЦ (МП) на Буковине. Правоохранителям удалось обнаружить множество "скелетов в шкафу".

Так, в ходе следственных действий были найдены документы, которые подтверждают наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также отмечается, что правоохранители разоблачили переписку епархии со своими московскими кураторами. В них начальство дает им "методички", в которых указаны особенности проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Также СБУ удалось найти фотокопии удостоверений оккупантов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид "героя России", подписанный министром обороны россии за "захват Крыма" в 2014 году.

В свою очередь, интересное фото опубликовал журналист издания Левый берег Олег Базар.

"Обыски в Черновицкой епархии УПЦ МП: лица с российскими паспортами, награда за возвращение Крыма, пропагандистская макулатура и мальчик в трусиках", — отметил Базар под фото.

Главред издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале сообщает, что во время обысков секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП поймали на интиме с парнем из церковного хора.