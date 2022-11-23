УПЦ МП решила "еще дальше" отодвинуться от путинской церкви: итоги Синода

Синод Украинской православной церкви (также употребляется разговорное УПЦ МП, "Московский патриархат"), который прошел в среду, 23 ноября, (и на следующий день после масштабных обысков СБУ в Лавре и монастырях на Ровенщине) возобновил мироварение (изготовление миро, специального ароматического масла) в Киеве. Теперь УПЦ может делать это самостоятельно.

"Исторически мировоззрение в Киевской Митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем Святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась. Собор Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 мая 2022 года в Киеве, имел рассуждения о возобновлении мировоззрения", — говорится в официальном сообщении.

Миро варят раз в год перед Пасхой и используют потом для таинства крещения. Отметим, по православной традиции готовить миро может только глава независимой церкви. Для УПЦ миро раньше привозили из москвы.

Отметим, Собор УПЦ в мае 2022 объявил о ее "самостоятельности и независимости", впрочем, многие посчитали это отделение от Русской православной церкви, открыто поддерживающей политику путина, декоративным.

Кроме того, УПЦ назвала "недоказанными и безосновательными" обвинения ее в коллаборационизме.

"Не может не вызывать обеспокоенность еще и то обстоятельство, что в последнее время в некоторых монастырях и у священнослужителей Украинской Православной Церкви были проведены обыски. К сожалению, некоторым священнослужителям уже предъявлены серьезные обвинения. В этой связи, мы настаиваем на объективности действий правоохранителей. Следствие должно быть беспристрастным и не сопровождаться бездоказательными обвинениями", — говорится в заявлении УПЦ.

В церкви заявили, что поддерживают Украину с первых дней войны и осуждают вторжение рф. А для победы призывают общество объединиться, а не "разжигать внутреннюю войну", а также включить священнослужителей УПЦ в квоты военных капелланов, чтобы они получили доступ к передовой.

Как известно, в Киеве-Печерской лавре и в ряде других монастырей УПЦ СБУ накануне провела "мероприятия по безопасности".