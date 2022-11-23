УПЦ МП вирішила "ще далі" відсунутись від путінської церкви: підсумки Синоду

Синод Української православної церкви (також вживається розмовне УПЦ МП, "Московський патріархат"), який пройшов у середу, 23 листопада, (і наступного дня після масштабних обшуків СБУ у Лаврі та монастирях на Рівненщині) відновив мироварення (виготовлення миро, спеціальної ароматичної олії) у Києві. Тепер УПЦ може це робити самостійно.

"Історично мироваріння в Київській Митрополії розпочалося з середини XV століття. У подальшому Святе миро виготовлялося в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Через революційні події 1917 року ця практика в Україні припинилася. Собор Української Православної Церкви, який відбувся 27 травня 2022 року в м. Києві, мав міркування про відновлення мироваріння.", — йдеться в офіційному повідомленні.

Миро варять щорічно перед Великоднем і потім використовують для таїнства хрещення. Зазначимо, за православною традицією готувати миро може лише голова незалежної церкви. Для УПЦ миро раніше привозили з москви.

Зазначимо, Собор УПЦ у травні 2022 року оголосив про її "самостійність і незалежність", втім, багато хто вважав це відділення від Російської православної церкви, що відкрито підтримує політику путіна, декоративним.

Крім того, УПЦ назвала "недоведеними та безпідставними" звинувачення її у колабораціонізмі.

"Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів Української Православної Церкви були проведені обшуки. На жаль, деяким священнослужителям уже висунуто серйозні звинувачення. У зв’язку з цим ми наполягаємо на об’єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватися бездоказовими звинуваченнями", — йдеться у заяві УПЦ.

У церкві заявили, що підтримують Україну з перших днів війни та засуджують вторгнення росії. А для перемоги закликають суспільство об’єднатися, а не "розпалювати внутрішню війну", а також включити священнослужителів УПЦ до квот військових капеланів, щоб вони отримали доступ до передової.

Як відомо, у Києві-Печерській лаврі та у низці інших монастирів УПЦ СБУ напередодні провела "заходи з безпеки".