Рублі, роспропаганда і не тільки: що СБУ знайшла у Лаврі та монастирях УПЦ МП на Рівненщині

Обшуки проводились у храмах Київщини та Рівненщини.

Гучною темою останніх днів стали обшуки Києво-Печерської Лаври, Корецького жіночого монастиря та кількох храмів Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП, які проводили представники СБУ. Менш ніж за добу поліцейськими та членами Нацгвардії було перевірено близько трьох з половиною сотень церковних споруд, де виявлено дуже цікаві речі — від кремлівських агіток за "Новоросію" до російських рублів.

Подробицями щедро поділилися в пресслужбі СБУ, передає "Телеграф". Варто зазначити, що в рамках слідчих дій було перевірено близько 580 осіб, з яких 50 допитували навіть із застосуванням поліграфа. Наголосимо, що частина з них була не лише громадянами України, а й росіянами, які чомусь спокійно почувалися, перебуваючи на території храмових об’єктів.

Як зазначають правоохоронці, деякі опитовані люди при запиті документів видавали їм паспорти або військові квитки ще часів Радянського Союзу. Також знайшлися "розумники", які показували не оригінали, а ксерокопії своїх паспортів, або намагалися видати підроблені українські паспорти за справжні. СБУ вже проводить щодо них поглиблену перевірку.

СБУ ретельно перевірила церковні об’єкти

Грошей у церковників знайшлося чимало

Серед цікавих знахідок правоохоронців — різна проросійська література, яку, як виявилось, використовували під час навчання у парафіяльних школах та семінарії. Нею всіляко просували "рускій мір" серед віруючих українців. Також загалом було вилучено готівку на суму понад два мільйони гривень. Крім цього, до суми варто додати ще кілька тисяч російських рублів і більше, ніж 100 тисяч доларів.

Ось така "преса" знайшлася у священиків УПЦ МП

А газетка 2020 року випуску!

Перевірялася більшість друкованих видань

Додамо, що під час обшуків Києво-Печерської Лаври СБУ-шники виявили 32-річного українця, який може бути причетний до діяльності проросійського інформагентства "Антван". Ця людина нібито є довірчою особою росіянина Орлова О.В., який володіє компанією "ANTVAN GROUP" на території держави-агресора. Зазначимо, що Орлову в Україні належало кілька закладів громадського харчування та земельних ділянок, але зараз вони заарештовані у рамках кримінального провадження.

А ось і частина російського кешу

Тут навіть додати нічого...

Агітка від кирила

СБУ ретельно перевіряла всіх

Усі вилучені матеріали будуть передані на подальшу експертизу. Вони фігуруватимуть у розслідуванні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на обшуки у храмах УПЦ МП відреагували представники Кремля. Спойлери — звичайно ж, російським політикам подібне втручання у їхнє сіяння пропаганди в Україні не надто сподобалося.

Також ми дізналися про те, що відбувається у релігієзнавця Ірини Богачевської. Вона, до речі, вважає, що процес, що стартував з Лаври, вельми закономірний, адже держава і так довго терпіла подібну поведінку священнослужителів.