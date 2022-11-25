Секс із "хлопчиком" у трусиках та медаль від Шойгу: СБУ побачила багато цікавого в УПЦ МП (фото)

Правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур

Служба безпеки України провела контррозвідувальний захід на території приміщення єпархії УПЦ (МП) на Буковині. Правоохоронцям вдалося виявити безліч "скелетів у шафі".

Так, у ході слідчих дій було знайдено документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП. Фото — СБУ

Також наголошується, що правоохоронці викрили листування єпархії зі своїми московськими кураторами. Вони начальство дає "методички ", у яких зазначено особливості проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Також СБУ вдалося знайти фотокопії посвідчень окупантів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – вид "героя росії", підписаний міністром оборони Росії за "захоплення Криму" у 2014 році.

Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП. Фото — СБУ

Своєю чергою цікаве фото опублікував журналіст видання Лівий берег Олег Базар.

"Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП: особи з російськими паспортами, нагорода за повернення Криму, пропагандистська макулатура та хлопчик у трусиках", — зазначив Базар під фото.

Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП. Фото — Олег Базар

Головний редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі повідомляє, що під час обшуків секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП упіймали на інтимі з хлопцем із церковного хору.

Священик. Фото — Telegram/Соня Кошкіна

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що у листопаді співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як та потрапила у скандал.