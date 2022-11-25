Рус

Секс із "хлопчиком" у трусиках та медаль від Шойгу: СБУ побачила багато цікавого в УПЦ МП (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1646
СБУ Новина оновлена 25 листопада 2022, 16:22
СБУ

Правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур

Служба безпеки України провела контррозвідувальний захід на території приміщення єпархії УПЦ (МП) на Буковині. Правоохоронцям вдалося виявити безліч "скелетів у шафі".

Так, у ході слідчих дій було знайдено документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

російське громадянство, обшук, СБУ
Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП. Фото — СБУ

Також наголошується, що правоохоронці викрили листування єпархії зі своїми московськими кураторами. Вони начальство дає "методички ", у яких зазначено особливості проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Також СБУ вдалося знайти фотокопії посвідчень окупантів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – вид "героя росії", підписаний міністром оборони Росії за "захоплення Криму" у 2014 році.

медаль від шойгу, обшук, СБУ
Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП. Фото — СБУ

Своєю чергою цікаве фото опублікував журналіст видання Лівий берег Олег Базар.

"Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП: особи з російськими паспортами, нагорода за повернення Криму, пропагандистська макулатура та хлопчик у трусиках", — зазначив Базар під фото.

обшук, СБУ, Чернівецька єпархія УПЦ МП
Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП. Фото — Олег Базар

Головний редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі повідомляє, що під час обшуків секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП упіймали на інтимі з хлопцем із церковного хору.

священик, УПЦ МП, обшук
Священик. Фото — Telegram/Соня Кошкіна

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що у листопаді співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як та потрапила у скандал.

Теги:
#СБУ #Буковина #УПЦ #Обшуки