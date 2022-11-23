В УПЦ МП відповіли на заяву пєскова, який заступився за них

Церковник шокував заявою щодо УПЦ та приплів до скандалу багатостраждальний Херсон

В УПЦ (Українська православна церква; також досі часто вживається розмовне "Московський патріархат") відреагували на заяву прессекретаря президента росії дмитра пєскова, який назвав обшуки у Києво-Печерській лаврі "війною України з російською православною церквою".

Зокрема, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Микола Данилевич, заявив, що вважає російську церкву, як і місто Херсон суб'єктами росії.

"У відповідь на вчорашній коментар пєскова на церковну тему, хотів би зауважити, що УПЦ така ж "російська Церква", як Херсон — "суб'єкт" рф", — наголосив він.

Варто нагадати, що напередодні кремлівський речник дмитро пєсков, коментуючи обшуки у Києво-Печерській Лаврі, назвав перевірку представників Служби безпеки України "черговою ланкою в ланцюзі військових дій проти російської" православ'я", чітко давши зрозуміти, що росія діями української сторони сильно незадоволена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у СБУ детально розповіли, що під час обшуків Києво-Печерської Лаври, Корецького жіночого монастиря та кількох храмів Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП представниками відомства було знайдено російські рублі, пропагандистську літературу та навіть чоловіка, який може бути причетний до діяльності проросійського інформагентства "Антван".