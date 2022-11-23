Церковник шокировал заявлением по поводу УПЦ и приплел к скандалу многострадальный Херсон

В УПЦ (Украинская православная церковь; также до сих пор часто употребляется разговорное "Московский патриархат") отреагировали на заявление пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова, который назвал обыски в Киево-Печерской лавре "войной Украины с российской православной церковью".

В частности, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ Николай Данилевич заявил, что считает российскую церковь, как и город Херсон субъектами россии.

"В ответ на вчерашний комментарий пескова на церковную тему, хотел бы заметить, что УПЦ такая же "русская Церковь", как Херсон — "субъект" россии", — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что накануне кремлевский спикер дмитрий песков, комментируя обыски в Киево-Печерской Лавре, назвал проверку представителей Службы безопасности Украины "очередным звеном в цепи военных действий против российского" православия, четко ждав понять, что россия действиями украинской сильно недовольна.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в СБУ подробно рассказали, что во время обысков Киево-Печерской Лавры, Корецкого женского монастыря и нескольких храмов Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП представителями ведомства были найдены российские рубли, пропагандистскую литературу и даже к деятельности пророссийского информагентства "Антван"