В Україні зробили крок до заборони УПЦ Московського патріархату: Зеленський розповів подробиці

За словами Зеленського, українці заслуговують на повну духовну незалежність

В Україні почастішали перевірки правоохоронцями єпархій УПЦ Московського патріархату, під час яких виявляють докази співпраці їхніх представників із країною-агресором. А в четвер, 1 грудня, Рада національної безпеки України зробила крок до остаточної заборони релігійних організацій, які підпорядковуються Російській православній церкві.

Про це повідомив у щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський. Темою засідання РНБО були факти про зв’язки окремих релігійних кіл в Україні з росією.

За підсумками засідання, РНБО доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних організацій.

Крім того, Державна служба з етнополітики та свободи совісті проведе релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом Проводитимуться перевірки щодо прав на майно і користування ним релігійними організаціями, йдеться про об’єкти на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Також Зеленський оголосив, що органи нацбезпеки посилять роботу у напрямку виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Президент анонсував персональні санкції, оприлюднити прізвища мають незабаром. У зверненні йдеться й про реформування Державної служби з етнополітики та свободи совісті, що та реально захищала права та законні інтереси українців і держави.

"Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі", — йдеться у зверненні гаранта.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують заборонити діяльність Російської православної церкви, зокрема УПЦ (МП). "Телеграф" розібрався у тому, чи готова влада покінчити з церковним філіалом ФСБ в Україні.