РПЦ тут не місце: чи готова влада покінчити з церковним філіалом ФСБ в Україні

Питання релігії настільки чутливе, що навіть під час війни ним займаються доволі обережно

Неабиякий ажіотаж в Україні викликали обшуки, які останнім часом СБУ проводила в єпархіях так званої УПЦ (МП), в тому числі в Києво-Печерській та Почаївській лаврах. На фоні цього у Верховній Раді пропонують заборонити діяльність Російської православної церкви, а також усіх інших релігійних організацій, які б підпорядковувались РПЦ. Зокрема, мова й про УПЦ (МП).

Авторами відповідного законопроєкту виступили депутати з фракцій "Європейська солідарність" та "Голос". Але співрозмовники у владі кажуть, що цей законопроєкт навряд чи буде проголосований найближчим часом, хоча і визнають, що проблеми діяльності цієї церкви мають бути вирішені.

Детальніше про боротьбу з російською церквою читайте в тексті "Телеграфу".

Багато так званих служителів мають паспорти рф та зв’язки з Кремлем

Законопроєкт 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" — вже третій документ, який реєструється в українському парламенті з метою заборонити діяльність РПЦ на території України. Попередні два навіть не виносились у сесійну залу для голосування. Новий документ пропонує повну заборону релігійних організацій, які хоча б якимось чином пов’язані з РПЦ, дострокове припинення всіх чинних правочинів, що пов’язані з використанням майна, укладені між резидентами України з відповідною іноземною релігійною організацією, а також, з юридичними особами, власником, учасником яких вона є.

Також проєкт пропонує позбавити релігійні організації права використовувати у своїй назві слово "православний", якщо ця організація не пов’язана з Православною церквою України. Тобто єдиною українською церквою, яка була створена у 2018 році на помісному соборі.

"Релігійна організація не може мати керівний центр управління за кордонами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України", — йдеться в пояснювальній записці до документа.

"Церква як інститут в росіі давно стала філіалом зовнішньої розвідки та методом зомбування вірян в сусідніх із рф країнах. Як наслідок — пряма загроза національній безпеці України, особливо, у період війни рашистів проти нашої держави. Прийшов час назвати речі своїми іменами", — говорить один з авторів законопроєкту нардеп Василь Мокан.

Проблема існування в Україні пов’язаних з росією релігійних організацій озвучувалася і до повномасштабної війни, але розв'язати це питання жодна влада не наважувалась. Часто через те, що в ній самій було багато політичних діячів, пов’язаних з Московським патріархатом, або навіть тих, хто мав там певний церковний сан. Навіть у нинішньої влади така людина була: колишній заступник голови ОП Сергій Трофімов, який мав зв’язок з колишнім нардепом Вадимом Новинським, котрий не просто має відношення до Московського патріархату, а навіть є дияконом.

Після вторгнення у лютому проблема знову загострилась, адже часто саме в церквах цієї конфесії виявляли людей, які співпрацювали з країною-агресором. Деякі служителі надавали інформацію про розташування українських військ, здавали координати й займались пропагандисткою діяльністю на користь росіі. Останніми тижнями це підтверджується завдяки обшукам Служби безпеки України, які вона масово проводить по всій Україні.

Наприклад, 22 листопада СБУ завітала до Києво-Печерської лаври, де до того молились за росію. На території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) служба виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезну партію проросійської літератури.

Це далеко не поодинокі випадки: багато так званих служителів мають паспорти рф та зв’язки з Кремлем. СБУ, як кажуть наші співрозмовники у владі, отримала карт-бланш від Офісу президента на роботу в цьому напрямку.

"В. о. голови СБУ Малюк добре пройшов свій так званий випробувальний термін і має підтримку президента, хоча до кінця війни його поки планують залишити у статусі в. о.", — розповідає один з народних депутатів.

"Ніхто не здивується, якщо спливуть документи, що УПЦ (МП) фінансується з бюджету ФСБ"

Щодо законопроєкту, то з ним дещо складніше: неофіційно у владі кажуть, що цей документ навряд чи буде ухвалений парламентом.

"Законопроєкт передбачає монополію ПЦУ на слово "православний". Це по-перше. Другий момент, що якщо ми ухвалимо таке рішення, то росіяни почнуть додатково качати, що вони хочуть захищати своїх православних "братів" і православну віру на території України. Швидше за все, такі речі можуть бути прийняті вже ближче до виборчих процесів", — не під запис каже один з народних депутатів від "Слуги народу".

Також у владі не збираються розроблювати альтернативні законопроєкти. Чіпати вже згаданого Новинського — теж, адже, як кажуть наближені до влади джерела, новий канал "Ми Україна" нібито пов’язаний з Новинським і його уже віддали у фактичне управління ОП.

Публічно ж у владі кажуть, що цей законопроєкт ще навіть не обговорювали на профільному комітеті, розповідає одна з його членів, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я допускаю, що комітет схвалить цей законопроєкт, адже невдоволення в суспільстві наростає. Але чи буде він схвалений в залі — сказати складно, треба ще отримати оцінку від Міністерства культури, комісії етнополітики. Ми, як депутати та члени комітету, вітаємо дії СБУ по виявленню колаборантів і провідників руського міра, але ми б не хотіли, щоб рф отримала якісь додаткові козирі для пропаганди, адже і для нашого вступу в ЄС важливо, щоб були дотримані всі права, в тому числі на свободу віросповідання", — прокоментувала Кравчук.

За її словами, в комітеті також вважають за доречне створити тимчасову слідчу комісію щодо таких випадків колабораціонізму в церквах.

"Є готовий написаний законопроєкт щодо спрощення переходів з церков Московського патріархату до ПЦУ або будь-якої іншої церкви. І я очікую, що такий законопроєкт буде зареєстрований найближчим часом у парламенті", — зазначила вона.

Критики законопроєкту кажуть, що забороняти діяльність церкви повністю — не дієве рішення, яке можна потім з легкістю оскаржити в суді. Дієвіше було б ліквідувати церкву, яка займається проросійською діяльністю.

Але, за словами політичного експерта Миколи Давидюка, зараз найбільш політично слушний момент, аби нарешті вирішити питання Московського патріархату.

"Ми не можемо карати кожного священника, який просто в цій церкві, якщо він не порушував закон. Але якщо 90% священників-порушників належать саме до цієї церкви, то проблема, мабуть, не лише в цих священниках, а й в самій РПЦ", — говорить Давидюк.

Політолог підкреслює, що ніхто не здивується, якщо в майбутньому спливуть документи, що УПЦ (МП), так само, як Медведчук, фінансується з бюджету ФСБ "на політичну та просвітницьку діяльність".

"Зрозуміло, що фінансування йде звідти. Вирішення цього питання стоїть на рівні національної безпеки. Сербія через православну церкву качає Чорногорію кожного разу, коли їм треба вирішити певні питання. Тому з українськими парафіянами треба говорити відкрито: хто пускає по Україні ракети, хто подавав списки українських військових в росію, хто через Полісся заводив російські війська", — коментує Давидюк.

Питання релігії та церкви є настільки чутливим, що навіть під час війни ним займаються доволі обережно. Але поки українська влада та правоохоронні органи не знайдуть сміливості довести його до логічного завершення, під прикриттям церков в Україні буде існувати філіал ФСБ, яким і є РПЦ в росіі.