РПЦ здесь не место: готова ли власть покончить с церковным филиалом ФСБ в Украине

Вопрос религии настолько чувствительный, что даже во время войны им занимаются достаточно осторожно

Большой ажиотаж в Украине вызвали обыски, которые в последнее время СБУ проводила в епархиях так называемой УПЦ (МП), в том числе в Киево-Печерской и Почаевской лаврах. На фоне этого в Верховной Раде предлагают запретить деятельность Русской православной церкви, а также всех других религиозных организаций, которые подчинялись бы РПЦ. В частности, речь идет и об УПЦ (МП).

Авторами соответствующего законопроекта выступили депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос". Но собеседники говорят, что этот законопроект вряд ли будет проголосован в ближайшее время, хотя и признают, что проблемы деятельности этой церкви должны быть решены.

Детальнее о борьбе с русской церковью читайте в тексте "Телеграфа".

Многие так называемые служители имеют паспорта рф и связи с Кремлем

Законопроект 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" — уже третий документ, регистрируемый в украинском парламенте с целью запретить деятельность РПЦ на территории Украины. Предыдущие два даже не выносились в сессионный зал для голосования. Новый документ предлагает полный запрет религиозных организаций, каким-либо образом связанных с РПЦ, досрочное прекращение всех действующих документов, связанных с использованием имущества, заключенных между резидентами Украины с соответствующей иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником которых она является.

Также проект предлагает лишить религиозные организации права использовать в своем названии слово "православный", если эта организация не связана с Православной церковью Украины. То есть единственной украинской церковью, созданной в 2018 году на поместном соборе.

"Религиозная организация не может иметь руководящий центр управления за границами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и временно оккупировавшим часть территории Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

"Церковь как институт в россии давно стала филиалом внешней разведки и методом зомбирования прихожан в соседних с рф странах. Как следствие — прямая угроза национальной безопасности Украины, особенно в период войны рашистов против нашего государства. Пришло время назвать вещи своими именами", — говорит один из авторов законопроекта нардеп Василий Мокан.

Проблема существования в Украине связанных с россией религиозных организаций озвучивалась и до полномасштабной войны, но решить этот вопрос ни одна власть не решалась. Часто из-за того, что в ней самой было много политических деятелей, связанных с Московским патриархатом, или даже тех, кто имел там определенный церковный сан. Даже у нынешней власти такой человек был: бывший заместитель главы ОП Сергей Трофимов, имевший связь с бывшим нардепом Вадимом Новинским, который не просто имеет отношение к Московскому патриархату, но даже является диаконом.

После вторжения в феврале проблема снова обострилась, ведь часто именно в церквях этой конфессии выявляли людей, которые сотрудничали со страной-агрессором. Некоторые служители предоставляли информацию о расположении украинских войск, сдавали координаты и занимались пропагандистской деятельностью в пользу россии. В последние недели это подтверждается благодаря обыскам Службы безопасности Украины, которые она массово проводит по всей Украине.

Например, 22 ноября СБУ посетила Киево-Печерскую лавру, где до этого молились о россии. На территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) служба обнаружила документы, подтверждающие наличие у ее руководителей российского гражданства, методички Москвы по проведению служб и огромную партию пророссийской литературы.

Это далеко не единичные случаи: многие так называемые служители имеют паспорта рф и связи с Кремлем. СБУ, как говорят наши собеседники во власти, получила карт-бланш от Офиса президента на работу в этом направлении.

"И. о. главы СБУ Малюк хорошо прошел свой так называемый испытательный срок и имеет поддержку президента, хотя до конца войны его пока планируют оставить в статусе и. о.", — рассказывает один из народных депутатов.

"Никто не удивится, если всплывут документы, что УПЦ (МП) финансируется из бюджета ФСБ"

Что касается законопроекта, то с ним несколько сложнее: неофициально во власти говорят, что этот документ вряд ли будет принят парламентом.

"Законопроект предусматривает монополию ПЦУ на слово "православный". Это во-первых. Второй момент, что если мы примем такое решение, то россияне начнут дополнительно качать, что они хотят защищать своих православных "братьев" и православную веру на территории Украины". Скорее всего, такие вещи могут быть приняты уже ближе к избирательным процессам", — не под запись говорит один из народных депутатов от "Слуги народа".

Также во власти не собираются разрабатывать альтернативные законопроекты. Трогать уже упомянутого Новинского — тоже, ведь, как говорят приближенные к власти источники, новый канал "Мы Украина" якобы связан с Новинским и его уже отдали в фактическое управление ОП.

Публично же во власти говорят, что этот законопроект еще даже не обсуждали на профильном комитете, рассказывает одна из его членов, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я допускаю, что комитет одобрит этот законопроект, ведь недовольство в обществе нарастает. Но будет ли он одобрен в зале — сказать сложно, нужно еще получить оценку от Министерства культуры, комиссии этнополитики. Мы, как депутаты и члены комитета, приветствуем действия СБУ по выявлению коллаборантов и проводников русского мира, но мы бы не хотели, чтобы россия получила какие-то дополнительные козыри для пропаганды, ведь и для нашего вступления в ЕС важно, чтобы были соблюдены все права, в том числе на свободу вероисповедания", — прокомментировала Кравчук.

По ее словам, в комитете также считают уместным создать временную следственную комиссию по таким случаям коллаборационизма в церквях.

"Есть готовый написанный законопроект об упрощении переходов из церквей Московского патриархата в ПЦУ или любую другую церковь. И я ожидаю, что такой законопроект будет зарегистрирован в ближайшее время в парламенте", — отметила она.

Критики законопроекта говорят, что запрещать деятельность церкви полностью — не действенное решение, которое можно с легкостью обжаловать в суде. Действеннее было бы ликвидировать церковь, занимающуюся пророссийской деятельностью.

Но, по словам политического эксперта Николая Давидюка, сейчас самый политически подходящий момент, чтобы наконец решить вопрос Московского патриархата.

"Мы не можем наказывать каждого священника, который просто в этой церкви, если он не нарушал закон. Но если 90% священников-нарушителей принадлежат именно этой церкви, то проблема, пожалуй, не только в этих священниках, но и в самой РПЦ", – говорит Давидюк.

Политолог подчеркивает, что никто не удивится, если в будущем всплывут документы, что УПЦ (МП), так же, как Медведчук, финансируется из бюджета ФСБ "на политическую и просветительскую деятельность".

"Понятно, что финансирование идет оттуда. Решение этого вопроса стоит на уровне национальной безопасности. Сербия через православную церковь качает Черногорию каждый раз, когда им нужно решить определенные вопросы. Поэтому с украинскими прихожанами нужно говорить открыто: кто пускает по Украине ракеты, кто подавал списки украинских военных в россию, кто через Полесье заводил российские войска", — комментирует Давидюк.

Вопрос религии и церкви настолько чувствительный, что даже во время войны им занимаются достаточно осторожно. Но пока украинские власти и правоохранительные органы не найдут в себе смелости довести его до логического завершения, под прикрытием церквей в Украине будет существовать филиал ФСБ, которым и есть РПЦ в россии.