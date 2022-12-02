СБУ нагрянула в десять объектов УПЦ МП в трех областях: что ищут (фото)
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Правоохранители проводят осмотр территории и помещений
Представители Службы безопасности продолжают осуществлять ряд контрразведывательных действий на территории церковных институтов, подчиненных УПЦ московского патриархата в Украине. В частности, на этот раз "органы" пришли с проверкой в УПЦ, расположенные в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.
Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что обыски проводятся в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП), находящейся на Закарпатье, а также Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире и в ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря в Житомирском районе. Кроме того, проверка проходила и в Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском дворе, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме и Свято-Успенском храме Ровенской области.
Правоохранители провели обыски в помещениях церкви и на территории институций, в рамках которого производился розыск граждан, что могут быть причастны к противоправной деятельности, призванной повредить украинскому суверенитету, а также запрещенных предметов, которые могут подтверждать связь с агрессором.
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", — подчеркнули в СБУ.
В ведомстве отмечают, что все мероприятия в церковных институциях проводят, заручившись поддержкой сотрудников Национальных полиции и гвардии, с целью выявления подрывной деятельности российских спецслужб на территории украинского государства. Не менее важной целью такой работы "органов", учитывая вооруженное нападение России на Украину, является и невозможность использования религиозных общин как так называемой ячейки "русского мира", а также обезопасить население от вероятных провокативных действий и террористических актов.
Следует напомнить, как на момент проведения обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) представители СБУ обнаружили священнослужителя, который находился в постели с несовершеннолетним молодым человеком. Последний, как выяснилось впоследствии, поет в хоре при церкви.