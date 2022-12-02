СБУ нагрянула в десять объектов УПЦ МП в трех областях: что ищут (фото)

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений

Представители Службы безопасности продолжают осуществлять ряд контрразведывательных действий на территории церковных институтов, подчиненных УПЦ московского патриархата в Украине. В частности, на этот раз "органы" пришли с проверкой в УПЦ, расположенные в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что обыски проводятся в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП), находящейся на Закарпатье, а также Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире и в ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря в Житомирском районе. Кроме того, проверка проходила и в Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском дворе, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме и Свято-Успенском храме Ровенской области.

СБУ проводит обыски в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в трех областях

Правоохранители провели обыски в помещениях церкви и на территории институций, в рамках которого производился розыск граждан, что могут быть причастны к противоправной деятельности, призванной повредить украинскому суверенитету, а также запрещенных предметов, которые могут подтверждать связь с агрессором.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", — подчеркнули в СБУ.

Сотрудники СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ (МП)

В ведомстве отмечают, что все мероприятия в церковных институциях проводят, заручившись поддержкой сотрудников Национальных полиции и гвардии, с целью выявления подрывной деятельности российских спецслужб на территории украинского государства. Не менее важной целью такой работы "органов", учитывая вооруженное нападение России на Украину, является и невозможность использования религиозных общин как так называемой ячейки "русского мира", а также обезопасить население от вероятных провокативных действий и террористических актов.

В ведомстве отмечают, что все действия происходят в пределах действующего законодательства.

Следует напомнить, как на момент проведения обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) представители СБУ обнаружили священнослужителя, который находился в постели с несовершеннолетним молодым человеком. Последний, как выяснилось впоследствии, поет в хоре при церкви.