СБУ отчиталась об обысках в Почаеве и на Прикарпатье: "русский мир" на полную катушку (фото)

СБУ выявила литературу, в которой отрицается право на существование украинского народа и украинского языка

На территории объектов УПЦ на Прикарпатье и Тернопольщине сотрудниками Службы Безопасности Украины были найдены пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины.

Так, мероприятия безопасности были проведены на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). Сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили литературу, в которой отрицается право на существование украинского языка и право Украины на государственность. В ней отмечается, что это искусственно созданное государство. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Сотрудники нашли брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания. Отмечается, что большинство хранимой литературы – авторства русских деятелей.

Также в пресс-службе пишут, что в одном из подсобных помещений были обнаружена символика "большого войска Донского". Речь идет о шевронах незаконного вооруженного формирования. В СБУ напомнили, что в 2014 году оно помогало российским захватчикам оккупировать часть Луганской и Донецкой областей.

Все найденные вещи являются основанием для открытия уголовных производств по статье 161. Вещественные доказательства были отправлены на экспертизу. Дальнейшие процессуальные действия будут зависеть от результатов исследований.

Напомним, что во время обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ застали священника в постели с несовершеннолетним парнем, который поет в местном хоре.